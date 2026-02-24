Anses definió quiénes cobran este martes 24: consultá la terminación del DNI
La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este martes 24 de febrero acreditará haberes y asignaciones según la terminación del DNI, además de beneficios que se cobran sin esa condición.
La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y detalló qué beneficiarios perciben hoy sus haberes según la terminación del DNI.
Este martes 24 de febrero avanza el cronograma con los depósitos correspondientes a jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. En esta jornada cobran quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, dentro del esquema escalonado que organiza los pagos del organismo.
Te Podría Interesar
En paralelo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditan a titulares con DNI finalizado en 9, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento terminado en 8. Como ocurre cada mes, los montos se depositan en las cuentas bancarias declaradas y permanecen disponibles para su extracción.
Además, continúan los pagos de prestaciones que no requieren considerar la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse dentro del período establecido sin importar el número de DNI.
El organismo recuerda que los titulares pueden consultar fecha y lugar de cobro en la web oficial o desde la aplicación Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.