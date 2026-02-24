Anses definió quiénes cobran este martes 24: consultá la terminación del DNI

La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este martes 24 de febrero acreditará haberes y asignaciones según la terminación del DNI, además de beneficios que se cobran sin esa condición.

Anses avanza con el pago de jubilaciones que superan el haber mínimo.

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y detalló qué beneficiarios perciben hoy sus haberes según la terminación del DNI.

Este martes 24 de febrero avanza el cronograma con los depósitos correspondientes a jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. En esta jornada cobran quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, dentro del esquema escalonado que organiza los pagos del organismo.

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditan a titulares con DNI finalizado en 9, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento terminado en 8. Como ocurre cada mes, los montos se depositan en las cuentas bancarias declaradas y permanecen disponibles para su extracción.

anses local godoy cruz (10).JPG Las asignaciones de pago único continúan disponibles sin requisito de terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, continúan los pagos de prestaciones que no requieren considerar la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse dentro del período establecido sin importar el número de DNI.