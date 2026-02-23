Aportes faltantes: el plan vigente de Anses para regularizar deuda y llegar a la jubilación sin trabas

Aunque muchas personas todavía están lejos de la edad de retiro, hay un problema que aparece con tiempo: los aportes no alcanzan. Para ese escenario, Anses mantiene operativo un esquema que habilita regularizar deuda previsional antes de jubilarse, pensado para quienes no proyectan llegar al requisito legal de 30 años.

La lógica es simple: ordenar hoy lo que falta para evitar que, cuando llegue el momento de iniciar la jubilación , el trámite quede frenado por períodos sin registrar.

El régimen apunta a quienes están a diez años o menos de cumplir la edad jubilatoria: mujeres desde los 50 años y varones desde los 55. No distingue tipo de trayectoria: puede usarse si hubo empleo formal, etapas como autónomo o trabajo bajo monotributo. El marco es la Ley 27.705, que habilita incorporar meses desde los 18 años de edad y hasta marzo de 2012 inclusive.

Esa ventana temporal determina qué períodos pueden “comprarse” mediante el plan, y marca la diferencia con otras moratorias que estaban enfocadas en personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria y que hoy ya no se encuentran disponibles.

Antes de elegir meses para pagar, conviene hacer una verificación completa . El primer paso es entrar a Mi Anses y consultar la Historia Laboral: allí se ve qué aportes figuran cargados y cuántos años están efectivamente reconocidos. Con esa foto, es más fácil identificar los huecos y calcular cuánto falta para completar el recorrido necesario. Esta revisión suele ahorrar errores, porque muchas veces aparecen registros parciales o períodos que el usuario creía aportados y no figuran.

jubilados jubilaciones anses colas pago banco (4).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Si hubo trabajo independiente, la recomendación es cruzar datos con el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM), que depende de la ARCA. Esa consulta ayuda a ubicar aportes como autónomo o monotributista y a detectar meses sin regularizar. Luego, ya dentro del portal de Anses, el camino continúa en “Solicitud de Prestaciones”, donde se selecciona el “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”.

El sistema permite elegir los períodos a cancelar y genera un Volante Electrónico de Pago (VEP). Tras el pago, el mes se acredita de manera automática, lo que simplifica el seguimiento sin gestiones adicionales.

Aunque el trámite es digital, Anses también ofrece la alternativa de solicitar un turno y realizar una consulta en una oficina. Esa instancia suele ser útil cuando existen dudas sobre qué períodos conviene incorporar, inconsistencias en los registros o trayectorias mixtas con empleo formal e independencia. En esos casos, el asesoramiento presencial puede evitar selecciones incorrectas o demoras futuras al momento de iniciar la jubilación.

PUAM: nuevo monto confirmado para marzo de 2026

En paralelo, Anses informó una actualización para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Desde marzo de 2026, el haber pasará a $295.680,70. El incremento anunciado es del 2,88% y se determinó tomando como referencia la inflación de enero, según el dato oficial del INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 contemplado en el Presupuesto 2026, por lo que el ingreso total mensual quedará en $365.680,70 con el refuerzo incluido.