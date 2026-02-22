Calendario de pagos de Anses: comienza el pago para jubilados que superan la mínima

Anses habilita una nueva jornada de acreditaciones y cierra la semana con el calendario completo de pagos del segundo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero. Este lunes 23 es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Como cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Tras el último fin de semana del mes, cobran quienes superan el haber mínimo y tienen DNI finalizados en 0 y 1. El martes 24 será el turno de los documentos terminados en 2 y 3; el miércoles 25, en 4 y 5; el jueves 26, en 6 y 7; y el viernes 27, en 8 y 9.

Con este esquema, el organismo previsional avanza en la liquidación de febrero, mes en el que se aplicó un aumento del 2,85%. La actualización impactó en todas las prestaciones del sistema.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026 Los haberes incluyen el incremento del 2,85% y, en el caso de quienes perciben la mínima y otras prestaciones alcanzadas, el bono extraordinario de $70.000. Los montos vigentes son los siguientes: