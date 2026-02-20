Anses confirmó quiénes podrán acceder a un pago de más de $2 millones en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones que regirán en marzo de 2026, tras la actualización del 2,9% determinada por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dentro del nuevo esquema, el organismo previsional estableció que el haber máximo alcanzará los $2.486.347.

Dicha cifra sorprende al ser tan alta y está destinada exclusivamente a quienes realizaron los aportes más altos dentro del sistema previsional.

Según lo detallado, este monto no corresponde a un bono extraordinario ni a un beneficio adicional generalizado, sino al tope de jubilación que perciben los beneficiarios con mayor cantidad de años y nivel de aportes registrados durante su vida laboral.

El incremento aplicado responde al dato de inflación de enero informado por el Indec, que fue del 2,9%, lo que impacta de forma directa en todas las prestaciones previsionales bajo el esquema de movilidad vigente.

De esta manera, los montos de referencia para marzo de 2026 quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $369.495 (hasta $439.495 con bono)

Jubilación máxima: $2.486.347

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596 (hasta $365.596 con refuerzo)

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $258.649 (hasta $328.649 con bono)

Pensión para madres de siete hijos: equiparada a la mínima, con posibilidad de alcanzar $439.495 con refuerzo.

El haber máximo está dirigido a jubilados que cumplen con los requisitos previsionales más altos del sistema, es decir, aquellos que realizaron aportes elevados y completos durante su trayectoria laboral. Este grupo representa el segmento superior de la pirámide previsional y no recibe el bono extraordinario, que se focaliza en ingresos más bajos.

En paralelo, el Gobierno continuará otorgando un bono de $70.000 para reforzar los ingresos de los sectores con menores haberes. Este refuerzo será percibido principalmente por:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Madres de siete hijos con pensión

El adicional se paga completo a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional a quienes lo superan, hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.