Se termina el Programa Hogar de Anses: cómo pedir el subsidio para garrafas en 2026
El Gobierno confirmó el fin del Programa Hogar de Anses y dijo cómo anotarse en el nuevo subsidio para garrafas pensando en el invierno.
El Gobierno nacional confirmó el cierre del Programa Hogar de Anses, el beneficio que otorgaba un subsidio para la compra de garrafas a familias sin acceso a la red de gas natural. Ahora, la asistencia será reemplazada por un nuevo esquema administrado por la Secretaría de Energía, con inscripción obligatoria en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La medida implica un cambio estructural en el sistema de ayuda estatal: en lugar de recibir un depósito mensual como ocurría bajo la órbita de Anses, el nuevo beneficio se aplicará como un descuento directo al momento de comprar la garrafa.
Cómo funcionará el nuevo subsidio para garrafas de Anses
El nuevo régimen busca focalizar la asistencia en los sectores que realmente la necesitan y mejorar el control del uso del subsidio. Según lo informado, el descuento se acreditará mediante medios de pago electrónicos, lo que permitirá verificar que el aporte estatal se utilice exclusivamente para la compra de gas envasado.
Este esquema reemplaza al modelo anterior, que consistía en transferencias directas mensuales a los beneficiarios, y forma parte de un sistema unificado de subsidios energéticos que comenzó a implementarse desde enero de 2026.
Quiénes deben inscribirse en el nuevo registro
La inscripción en el SEF será obligatoria para continuar recibiendo la ayuda. Deberán anotarse:
Titulares del ex Programa Hogar que quieran mantener el subsidio.
Usuarios que compran garrafas y no estaban registrados previamente.
Personas que necesiten actualizar datos de ingresos o del grupo familiar.
El trámite puede realizarse de forma online a través del sitio oficial de subsidios energéticos, mediante una declaración jurada, o también desde la aplicación Mi Argentina y en oficinas de Anses para quienes no puedan hacerlo de manera digital.
Para acceder al nuevo subsidio, los hogares deberán cumplir con criterios socioeconómicos específicos. Entre los principales requisitos figura tener ingresos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, aunque también podrán acceder quienes superen ese tope si cuentan con Certificado Único de Discapacidad, pensión para veteranos de guerra o certificado de vivienda del ReNaBaP.
Además, el sistema contempla exclusiones patrimoniales: no podrán recibir el beneficio quienes posean vehículos de menos de tres años, tres o más inmuebles o bienes que demuestren alta capacidad económica.
Las autoridades establecieron que los actuales beneficiarios tendrán tiempo hasta junio de 2026 para inscribirse en el nuevo registro y evitar la pérdida del subsidio para la compra de garrafas.