Se termina el Programa Hogar de Anses: cómo pedir el subsidio para garrafas en 2026

El Gobierno confirmó el fin del Programa Hogar de Anses y dijo cómo anotarse en el nuevo subsidio para garrafas pensando en el invierno.

Los requisitos para cobrar la ayuda del Programa Hogar de ANSES en 2026 Foto: Archivo

El Gobierno nacional confirmó el cierre del Programa Hogar de Anses, el beneficio que otorgaba un subsidio para la compra de garrafas a familias sin acceso a la red de gas natural. Ahora, la asistencia será reemplazada por un nuevo esquema administrado por la Secretaría de Energía, con inscripción obligatoria en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida implica un cambio estructural en el sistema de ayuda estatal: en lugar de recibir un depósito mensual como ocurría bajo la órbita de Anses, el nuevo beneficio se aplicará como un descuento directo al momento de comprar la garrafa.

Cómo funcionará el nuevo subsidio para garrafas de Anses El nuevo régimen busca focalizar la asistencia en los sectores que realmente la necesitan y mejorar el control del uso del subsidio. Según lo informado, el descuento se acreditará mediante medios de pago electrónicos, lo que permitirá verificar que el aporte estatal se utilice exclusivamente para la compra de gas envasado.

En "Mis Cobros" de Anses se puede verificar la inscripción al Programa Hogar. Foto: Télam En "Mis Cobros" de Anses se puede verificar la inscripción al Programa Hogar. Foto: Télam Este esquema reemplaza al modelo anterior, que consistía en transferencias directas mensuales a los beneficiarios, y forma parte de un sistema unificado de subsidios energéticos que comenzó a implementarse desde enero de 2026.

Quiénes deben inscribirse en el nuevo registro La inscripción en el SEF será obligatoria para continuar recibiendo la ayuda. Deberán anotarse: