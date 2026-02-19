Vuelta al cole: el Banco Nación ofrece descuentos para regresar a las clases

En el marco de la campaña “Vuelta al Cole”, Banco Nación presentó una serie de promociones especiales pensadas para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, con importantes descuentos y opciones de financiación en rubros clave como librerías, indumentaria y jugueterías.

Los beneficios están vigentes desde el mes de febrero , del 11 al 13 y del 18 al 20 inclusive, para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, a través de MODO BNA+, y está dividida en dos segmentos principales:

En el rubro Librerías, que contempla útiles escolares, artística, comerciales, de texto y papelería, se podrá obtener beneficios de 20% de descuento para clientes en general.

En tanto que, para el segmento indumentaria, que incluye infantil, deportiva, escolar, uniformes, zapatería y zapatillería, el descuento alcanza al 25%.

Ambas propuestas cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por compra y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés. Además, los clientes que perciban sus sueldos a través del Banco acceden a un 5% de ahorro adicional en cada compra.

Las ofertas en las librerías se vuelven lo más preciado para los padres Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ Las librerías con descuento del Banco Nación.

Otras de las ventajas promociones que ofrece la entidad, se extiende los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, a través de alianzas estratégicas en los rubros Librerías y Jugueterías, con 10% de descuento, tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, del 9 al 13 de febrero se podrán obtener productos en hasta 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+ exclusivo pagando a través de BNA+ MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Para aquellos clientes que cobran su sueldo a través de Banco Nación, además tendrán 20% de descuento con un tope de $15.000 por cliente.

Con estas promociones, Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales para la vuelta a clases, con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente.

Más información sobre esta promoción y todos los beneficios disponibles en: www.semananacion.com.ar/semananacion/vueltaalcole2026