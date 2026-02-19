Préstamos para monotributistas: quiénes pueden solicitarlos y qué tasas se aplican

Los préstamos para monotributistas ya no son una rareza. En los últimos años, bancos y fintechs empezaron a mirar con más atención a los trabajadores independientes, que muchas veces tienen ingresos reales pero no cuentan con recibo de sueldo.

En febrero de 2026, hay propuestas que llegan a montos muy elevados y se ofrecen para distintos usos: cubrir un imprevisto, comprar mercadería, sumar herramientas, invertir en un servicio o, simplemente, ordenar deudas. El punto clave es entender qué ofrece cada entidad, qué papeles exige y cuánto puede terminar costando según la tasa y el costo financiero total.

El primer impulso suele ser mirar el monto máximo. Pero el dato que define la vida diaria es otro: la cuota. Ahí entran en juego el plazo, el interés y el costo total, que no siempre se percibe a simple vista. También importa cómo se paga: en los bancos, el débito automático es una condición habitual. Y hay límites que funcionan como “freno” para evitar endeudamientos imposibles. Por ejemplo, algunas líneas no permiten que la cuota pase cierto porcentaje del ingreso declarado. Con ese marco, comparar alternativas deja de ser una formalidad y se convierte en una decisión de bolsillo.

Banco Nación sostiene una línea para monotributistas en actividad que permite acceder a un máximo de $50.000.000, con desembolso en pesos. El plan puede extenderse hasta 72 cuotas fijas y el cobro se realiza sí o sí por débito automático. Para avanzar, se exige estar inscripto en el monotributo y presentar el Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC vigente. Además, hay un requisito de edad: ser mayor de edad y no superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito. En paralelo, se fija un tope de esfuerzo: la cuota mensual no puede exceder el 30% del ingreso declarado. El piso del préstamo arranca en $10.000.

El costo varía según la relación con el banco. Para clientes con Cuenta Nación, se informa TNA fija de 63% y TEA de 84,78%, con CFT de 90,01% (medido con TNA) y 138,20% (medido con TEA). Para quienes no poseen Cuenta Nación , la TNA fija asciende a 85% y la TEA a 127,33%; el CFT queda en 102,85% con TNA y 168,26% con TEA. El pedido puede iniciarse desde la web o en una sucursal: se verifica la documentación, se define monto y plazo, se realiza la evaluación crediticia y, si se aprueba, se firma el contrato y se acredita el dinero. El banco también permite renovar antes del vencimiento, siempre que se cumplan las condiciones vigentes.

Banco Macro: préstamos de hasta $32.000.000 con plazo de 60 meses

En el caso de Banco Macro, el tope anunciado para monotributistas llega a $32.000.000, con un período de devolución de hasta 60 meses. El destino es libre y el débito automático aparece como requisito, mientras que la relación entre la cuota y el ingreso queda bajo análisis de riesgo. En febrero de 2026, las tasas se mueven dentro de un rango: TNA entre 67% y 85%, TEA entre 91,93% y 127,33%, y CFTEA entre 119,13% y 168,26%.

Para solicitarlo se pide DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio, formularios AFIP 158 y 184/F y comprobantes de pago del monotributo de los últimos tres meses. La gestión se realiza en el sitio del banco: formulario online, carga de documentación, evaluación crediticia, firma del contrato y acreditación.

Naranja X: trámite por app y acreditación inmediata, con tasas amplias

Naranja X apunta a quienes quieren resolver todo desde el celular y sin sucursal. Ofrece préstamos personales con mínimo de $10.000 y máximo de $9.000.000, con plazos de hasta 48 meses y sistema de amortización francés. En febrero, el esquema de tasas es amplio: TNA entre 59% y 145%, TEA entre 77,88% y 293,09%, y CFTEA entre 100,06% y 414,24%. Los requisitos incluyen ser cliente de Naranja X o de Tarjeta Naranja S.A.U., estar inscripto en el monotributo, no tener deudas impagas y validar identidad con documentación vigente.

El trámite es directo: se ingresa a la app, se elige “Pedir préstamo”, se simula monto y cuotas, se valida identidad con selfie y se confirma la operación. Si se aprueba, el dinero se acredita de inmediato. A la hora de decidir, la regla práctica es simple: comparar CFT, plazo y cuota real. Para un monotributista, esa combinación pesa más que cualquier promesa de “monto alto”, porque es lo que determina si el crédito acompaña el trabajo o se vuelve una carga.