El FMI destacó la reforma laboral y la acumulación de reservas, pero alertó por los costos de la transición

La vocera del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa que brinda los jueves, se refirió al programa que mantiene el organismo con Argentina y calificó como "muy buenas" las discusiones entre ambas partes.

"Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack, que dijo que las negociaciones por la revisión de metas aún no han terminado y que no hay plazo previsto para el nuevo desembolso a la Argentina, que debería rondar los US$1.000 millones.

En ese sentido, la portavoz del Fondo destacó que el organismo se mostró "especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas". De acuerdo a Kozack, "el Banco Central de la Argentina compró más de dos mil millones de dólares en moneda extranjera desde el inicio del año".

Además, subrayó que "la acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks".

A su vez, y a horas de que inicie el debate en Diputados, Kozack se expresó sobre la reforma laboral y sostuvo que se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante a sostener la creación de puestos trabajo".

Destacó que el Gobierno tomó "medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad", así como también "muy importantemente, a apoyar la creación de empleo".

También ponderó "los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina continúan".

Apertura comercial

Además, la vocera del FMI valoró la apertura de la economía argentina y la búsqueda de inversiones: "Damos la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluido el progreso en acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, este último a través de Mercosur", lanzó.

Sobre el proceso de reformas, Kozack alertó por los efectos de no contrarrestar los efectos y señaló que “mitigar apropiadamente los costos asociados con la transición también será importante para la Argentina”. Esta referencia se inscribió en el contexto del impulso de medidas estructurales, la apertura comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

La polémica sobre el Indec y el IPC

En tanto, el organismo internacional evitó pronunciarse sobre la suspensión de la implementación de la nueva canasta del IPC, un compromiso asumido por el Gobierno en el marco del programa vigente.

El Fondo está “profundamente comprometido con las autoridades en sus esfuerzos por resguardar la calidad, exactitud y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina”, expresó la vocera.

En ese marco, indicó que ambas partes coincidieron en que “contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y para la confianza pública”. No hubo mención sobre si se trató de una decisión unilateral del Gobierno o si fue consensuada con el staff.