Préstamos para jubilados: qué bancos públicos ofrecen hasta $50 millones y cómo acceder

Los bancos públicos mantienen vigentes distintas líneas de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades. Se trata de créditos de libre destino, con plazos de hasta 72 meses y montos máximos que, según el banco, pueden alcanzar los $50 millones, siempre sujetos a la capacidad de pago del solicitante.

Estas líneas están orientadas exclusivamente a beneficiarios previsionales que perciben su jubilación o pensión en cada banco, lo que permite aplicar tasas diferenciadas y esquemas de descuento automático sobre el haber mensual.

Las líneas de crédito disponibles difieren entre Banco Nación, Provincia y Ciudad en montos máximos, tasas y plazos, según el perfil del beneficiario.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece una de las líneas más amplias del sistema público para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El préstamo es de destino libre, con gestión digital y cuotas fijas.

El Banco Nación ofrece uno de los créditos más amplios para jubilados.

Monto máximo: hasta $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Tasa Nominal Anual (TNA): 45%

Costo Financiero Total (CFT): entre 54% y 70% anual, según modalidad y plazo

El banco establece que la cuota no supere aproximadamente el 35% del haber neto mensual, criterio que se utiliza para evaluar la aprobación del crédito.

Según los ejemplos oficiales, un préstamo de $2.000.000 a 36 meses implica una cuota cercana a los $118.000 y requiere ingresos mensuales del orden de los $337.000. Para montos menores, como $1.000.000, las cuotas estimadas rondan los $71.500 a 24 meses, $54.000 a 48 meses y cerca de $49.500 si se opta por el plazo máximo de 72 meses.

Créditos para jubilados en el Banco Provincia

El Banco Provincia cuenta con préstamos personales para jubilados del IPS y de ANSES que cobran sus haberes en la entidad. Si bien los plazos son similares a los del Banco Nación, el costo financiero resulta más elevado.

Condiciones principales:

Monto máximo: hasta $20.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 79%

Para un préstamo de $1.000.000, las cuotas estimadas son de $84.000 a 24 meses, $73.200 a 36 meses, $69.100 a 48 meses, $67.300 a 60 meses y alrededor de $66.500 a 72 meses.

Qué ofrece el Banco Ciudad

El Banco Ciudad de Buenos Aires incluye a jubilados y pensionados dentro de su línea Plan Sueldo/Jubilados y Pensionados, con préstamos personales que también alcanzan los 72 meses de plazo.

Datos clave:

Monto máximo: hasta $40.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 85%

En este caso, por un préstamo de $1.000.000, la cuota estimada es de $103.700 a 24 meses, $93.290 a 36 meses, $89.460 a 48 meses, $87.890 a 60 meses y cerca de $87.200 si se extiende a 72 meses. La solicitud puede realizarse directamente desde el home banking.

El plazo y el impacto en la cuota

Uno de los puntos a considerar es que extender el plazo no siempre reduce de manera significativa el valor de la cuota, pero sí incrementa el monto total a devolver. Por eso, además de la tasa, resulta clave evaluar la relación entre cuota e ingreso previsional, para evitar comprometer en exceso el haber mensual.

En general, los descuentos automáticos desde la cuenta donde se cobra la jubilación facilitan la aprobación del crédito y reducen el riesgo de mora.

En un contexto de mayor demanda de financiamiento, estas líneas de crédito se consolidan como una alternativa disponible para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en bancos públicos. Las condiciones varían entre entidades y se actualizan periódicamente, por lo que conocer los montos máximos, los plazos y el impacto de las tasas resulta clave para dimensionar el alcance real de cada propuesta.