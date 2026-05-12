Abren concurso para un cargo en un área clave del Gobierno: quiénes pueden postularse

El Gobierno de Mendoza lanzará este miércoles un corcurso público a un cargo en la Contaduría General de la Provincia.

El concurso busca cubrir un cargo en la Contaduría General de la provincia.

El Gobierno de Mendoza anunció que este miércoles 13 de mayo habilitará la inscripción para participar del concurso destinado a cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia. La convocatoria está apuntada a perfiles de estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Económicas.

La convocatoria se realiza en el marco de la Ley Nº 9015. Esa normativa garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en los principios de mérito e idoneidad para el ingreso y promoción dentro de la Administración Pública Provincial.

La convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de Ciencias Económicas, en el marco del sistema de ingreso y promoción por mérito en la Administración Pública Provincial.

A través de este proceso, el Ejecutivo provincial apunta a fortalecer las políticas de profesionalización y transparencia en el Estado, promoviendo el acceso a cargos mediante sistemas de evaluación abiertos y objetivos.