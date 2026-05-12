Abren concurso para un cargo en un área clave del Gobierno: quiénes pueden postularse
El Gobierno de Mendoza lanzará este miércoles un corcurso público a un cargo en la Contaduría General de la Provincia.
El Gobierno de Mendoza anunció que este miércoles 13 de mayo habilitará la inscripción para participar del concurso destinado a cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia. La convocatoria está apuntada a perfiles de estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Económicas.
La convocatoria se realiza en el marco de la Ley Nº 9015. Esa normativa garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en los principios de mérito e idoneidad para el ingreso y promoción dentro de la Administración Pública Provincial.
La convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de Ciencias Económicas, en el marco del sistema de ingreso y promoción por mérito en la Administración Pública Provincial.
A través de este proceso, el Ejecutivo provincial apunta a fortalecer las políticas de profesionalización y transparencia en el Estado, promoviendo el acceso a cargos mediante sistemas de evaluación abiertos y objetivos.
Las personas interesadas podrán consultar las bases, condiciones e inscribirse a través de la Ventanilla Única de Atención Ciudadana.