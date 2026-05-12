Un "bacanal" político mientras crecen las demandas básicas de la población

Parecía un plato exuberante. No pretendía ser ostentoso, pero el contexto no ayuda. Una paella con “muchos bichos”, como le dicen, que se transformó en una extraña tradición de los radicales que gobiernan a más de 1000 kilómetros del mar. Risas, elogios y una sinergia endogámica que, como comer paella en el secano, parece fuera de órbita. Más risas hubo alrededor de los jugosos costillares con los que posaron otros radicales y exradicales en la Fiesta de la Ganadería, como Luis Petri, que hasta simulaban ser asadores por un día con pantomimas elaboradas para las redes sociales.

No es algo alocado que un grupo de dirigentes se reúna alrededor de un banquete, pues la política se define mucho más en la trasnoche; en los asados, en reuniones informales y encuentros privados antes que en los despachos oficiales. Lo llamativo es la necesidad de exhibición de esos convites que asemejan a los dirigentes mendocinos a personajes de la farándula que a actores del cambio.

Exageración mediante, esa característica puede generar un distanciamiento mayor entre esos actores fundamentales para Mendoza y la comunidad. No porque los dirigentes tengan que “sufrir” como su pueblo para poder representarlos (hecho que generaría un extremo de demagogia), pero sí por la necesidad de que haya permeabilidad; empatía, entendimiento. Alcanza con analizar las DDJJ de los principales dirigentes, su evolución y el recorrido que tuvieron para darse cuenta cómo está constituida la “clase” política mendocina: clase media ascendente, acceso a crédito, barrios semi privados o privados como preferencia; discreta pero ascendente evolución patrimonial. La mayoría a la que deben representar va en una curva distinta de deterioro. Por eso, quizá, tengan que hacer un esfuerzo extra para entender lo que pasa.

Si se analizan los datos de las principales encuestas de opinión realizadas en Mendoza y en todo el país, las principales preocupaciones de la población pasan por la supervivencia diaria: llegar a fin de mes, que alcance el sueldo, que haya trabajo. Según la última encuesta realizada por la consultora Reale-Dalla Torre, 6 de cada 10 argentinos tienen como principal preocupación “llegar a fin de mes” con el salario.

En Argentina la supervivencia diaria sigue siendo la principal preocupación, Esa precariedad para construir la vida cotidiana puede sacar de foco cualquier otra alternativa para pensar en el más allá. Esa encuesta menciona que el 58.2% dijo que no llegar a fin de mes es su principal preocupación y el 43.6% dijo que sostener el trabajo es lo prioritario. La inseguridad le sigue en el podio con un 42.7% de ponderación y luego el aumento tarifas de servicios públicos, con 36.7%, y la Inflación es un problema prioritario para el 35.7%. La otra barrera que se rompió es la de la expectativa: ahora el 52,1% de los argentinos cree que la situación económica empeorará.

preocupaciones principales 2026

En 11 años de gestión el espacio liderado por Alfredo Cornejo tiene una tara: consideran que mejora las funciones del Estado, las “condiciones objetivas” para que haya inversiones, pero no logra que los mendocinos de a pie mejoren su calidad de vida. Más complejo será el futuro inmediato si, como ya se dijo, las cuentas públicas mantienen el deterioro paulatino que se siente desde el año pasado.

expectativa economía

Para la “Mendoza productiva” que se viene hay disputas previas. Algunas de las empresas que se convirtieron en eje de las cadenas productivas y concesiones públicas se reconvierten para ser parte del “boom” minero y hasta aparecen nuevos actores en esa industria con propiedades mineras. En Las Heras, por ejemplo, hay movimientos para adaptar la logística y lo que pueden ser las bases de operaciones alrededor de San Jorge. Uno de esos movimientos se dio con el reacomodo de la sociedad que formaban Alfredo Vila y Dumit alrededor de la estación de servicios y los alrededores. También hay movimientos en la zona del Parque Logístico de Luján.

En el otro extremo de la Provincia hay movimientos menos ágiles pero que en el mediano plazo pueden tener más resultados. Es lo que pasa alrededor de los yacimientos petroleros que tienen potencial no convencional. La expectativa está puesta en que YPF y Quintana acuerden compartir parte de la logística para explorar y hacer fracking para avanzar en la lengua mendocina de esa formación. La disponibilidad de equipos y el costo que tiene trasladarlos hacia Mendoza es una de las dificultades que tiene la inversión. Neuquén demanda casi todos los equipos disponibles y la falta de caminos, instalaciones y hasta sitios para alojar a trabajadores agrega complejidades a los proyectos mendocinos. La promesa de desarrollar Pata Mora tiene un avance lentísimo. El fideicomiso creado para tal fin licitó el “alambrado” de predios y la instalación de carteles indicativos. Mientras, para llegar aún es necesario pasar por Neuquén porque desde Mendoza los caminos son imposibles.

La industria energética es una de las que más se mueve. El Gobierno nacional adjudicó el control de Transener, la empresa encargada del transporte eléctrico y que cumple un rol clave para el desarrollo. El holding formado por Geneia y Edison energía se quedó con el control. Ese grupo tiene un antecedente relevante en Mendoza, pues Edison energía (de la familia Nuss) es el propietario de la concesión de explotación de las centrales Potrerillos, Álvarez Condarco y El Carrizal. Esa empresa adquirió el control a CEMPPSA y, aseguran en el ambiente energético, la adquisición de las energéticas mendocinas le sirvió a Edison para tener los antecedentes necesarios para participar de las licitaciones. En Transener será socio de otro gigante energético que tienen intereses en Mendoza. Se trata de Pampa Energía, que en la provincia tiene las concesiones vencidas de las represas del Sur.

Pero las empresas mendocinas miran más allá de los límites provinciales. Por eso la feria minera desarrollada en San Juan la semana pasada tuvo reuniones importantes entre referentes locales y de empresas de primera línea internacional que tienen proyectos en la provincia vecina. Justamente en San Juan se mantiene la tensión por la llegada de firmas “extranjeras” para participar de los proyectos de gran escala que se desarrollan y buscan estrategias para “cuidar lo propio”. Mendoza tiene una visión distinta, pues apuesta a que haya competencia, que no se imponga un “compre local”. Claro, como ya se ha dicho esa filosofía apunta a que en otras jurisdicciones no frenen la llegada de empresas y trabajadores mendocinos.

Expo minera San Juan dia 2 29 La feria minera de San Juan reunió a empresarios, políticos y curiosos alrededor de la actividad "estrella" de esa provincia. Milagros Lostes - MDZ

Los grandes emprendimientos mineros que comienzan a tomar forma exponen tensiones, carencias y ambiciones que antes estaban soterradas. Los gobernadores de provincias mineras mastican algo de bronca porque las grandes empresas aún generan rodeos para concretar inversiones aún a pesar de la ola de “buenas noticias” y concesiones que otorgaron: RIGI, beneficios provinciales, modificación de la Ley de Glaciares y promoción oficial. La infraestructura es el otro tema determinante, sobre todo de recursos críticos como la energía. Se avizora un cuello de botella para responder a la enorme demanda que habrá. El cobre es el metal deseado para responder a la demanda por la transición energética. La extracción de ese metal requiere el consumo de enormes cantidades de energía y otros recursos, como agua, y también demanda una logística que presiona sobre la capacidad de los distritos donde ese recurso está disponible. Por eso hasta se generó un problema político entre San Juan y La Rioja: de manera insólita La Rioja “cerró” el paso hacia Vicuña, la mina sanjuanina que será una de las más grandes del mundo.

En Mendoza lo que inquieta es generar alguna respuesta a la demanda de empleo y producción en un tiempo razonable, tras el impacto de la crisis en las industrias más relevantes de la provincia: petróleo, turismo, vitivinicultura, comercio e industria.