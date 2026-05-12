Alfredo Cornejo extendió una concesión petrolera por 10 años con una millonaria condición

El Gobierno de Mendoza aprobó la prórroga por 10 años de la concesión de explotación de un área petrolera a la empresa Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA y Compañía General de Combustible SA . Esta extensión se autorizó con la condición de que las adjudicatarias lleven adelante un plan de inversiones de 3 millones de dólares en la zona.

Mediante el decreto Nº 864, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dieron el visto bueno a la extensión de la concesión del Área CNQ-3 Cajón de los Caballos, ubicada en el departamento de Malargüe, en la zona norte de la Cuenca Neuquina.

Se trata de un yacimiento convencional que iniciará una nueva etapa de explotación con el objetivo de incrementar la actividad productiva, extender la vida útil de la infraestructura existente y generar condiciones para nuevas inversiones en la provincia.

La prórroga aprobada por el Gobierno provincial se otorgó con la condición de que las empresas lleven adelante un plan de inversiones propuesto por 3.081.000 de dólares .

En ese plan se destaca la perforación de un nuevo pozo con objetivo de exploración complementaria en la zona de Los Alpatacos. Esta actividad permitirá profundizar el conocimiento geológico del área, evaluar nuevos horizontes productivos y generar información técnica clave para definir futuras oportunidades de desarrollo dentro del bloque.

YPF vende 14 áreas petroleras y reduce su participación en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La extensión de la concesión contempla el plan de inversión de más de 3 millones. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además de la nueva perforación exploratoria, el plan incluye la reparación de pozos, el reprocesamiento de información sísmica y la elaboración de nuevos modelos técnicos, consolidando una estrategia orientada no solo a sostener la producción existente, sino también a ampliar el potencial hidrocarburífero del área.

Desde el Gobierno provincial destacan también que la extensión de la concesión también permite poner en valor el potencial gasífero comprobado del área, generando un horizonte temporal adecuado para analizar y viabilizar proyectos vinculados a la comercialidad del gas existente. En este sentido, la prórroga no solo apunta a incrementar la producción de petróleo, sino también a crear condiciones para transformar recursos ya identificados en nuevas oportunidades de desarrollo energético para Mendoza.

Enfatizaron que no se trata únicamente de extender la vida útil de un yacimiento convencional, sino de promover nueva actividad de subsuelo, reducir incertidumbre geológica y abrir la posibilidad de incorporar nuevos recursos a la matriz energética y productiva provincial.

Baja de alícuotas

Por otra parte, el decreto establece una reducción de la alícuota de regalías, fijando el nuevo valor en un 7%.

La alícuota general de regalías petroleras en Mendoza es de alrededor del 12%, por lo que esta reducción está apuntada a mejorar la competitividad del proyecto y viabilizar inversiones en un área con desafíos operativos. La medida permite generar condiciones para sostener la operación, recuperar pozos y avanzar en nuevas actividades exploratorias.

“El dato más importante es que este plan no se limita a sostener lo que ya existe: incorpora una perforación con objetivo exploratorio y permite avanzar sobre el potencial gasífero comprobado del área. Eso es justamente lo que Mendoza necesita: seguir ampliando conocimiento, generar nuevas oportunidades y transformar incentivos en actividad concreta”, expresó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, una vez oficializada la prórroga.