Fin de semana con descuentos del Banco Nación: dónde ahorrar hasta $25.000 en supermercados y más

El Banco Nación ofrece este fin de semana reintegros en supermercados, descuentos en shoppings y cuotas sin interés en viajes y más rubros.

Con Banco Nación este fin de semana se puede ahorrar en supermercados y otros rubros. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Este fin de semana, los clientes del Banco de la Nación Argentina pueden acceder a una batería de descuentos y planes de financiación pagando con sus tarjetas o a través de MODO. Hay reintegros en supermercados, beneficios en shoppings y promociones para viajar por el país.

Para acceder a las promociones es necesario contar con tarjetas de crédito, débito o prepagas del banco, o pagar mediante MODO BNA+ según las condiciones de cada beneficio.

Banco Nación ofrece descuentos todos los días a través de MODO BNA+ Foto: iProfesional Banco Nación ofrece descuentos este fin de semana en supermercados, shoppings, turismo y gastronomía. Supermercados: cuánto se puede ahorrar este fin de semana Entre las promociones destacadas aparecen los reintegros en cadenas de consumo masivo:

20% de reintegro en Dia% los sábados, con tope de $20.000 por mes y por cliente.

25% de reintegro en mayorista Vital los sábados y domingos, con un máximo de $10.000 mensual.

20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 por mes, válido en compras superiores a $60.000. Estos beneficios permiten concentrar las compras del hogar durante el fin de semana y maximizar el ahorro mensual.

20% de descuento en shoppings adheridos El banco también ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro en centros comerciales seleccionados.