Cambios en el tren Sarmiento este fin de semana: recorrido reducido y alternativas para viajar

El tren Sarmiento tendrá un recorrido limitado durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero debido a obras de mantenimiento y modernización en distintos puntos de la línea. Así lo informó Trenes Argentinos, que confirmó que las formaciones no ingresarán a la estación Once durante ese período.

Las tareas apuntan a mejorar la infraestructura ferroviaria y el sistema de señalamiento, por lo que habrá modificaciones temporales en el recorrido habitual.

Según el cronograma oficial, el esquema de circulación será el siguiente:

Desde la empresa explicaron que el recorte del recorrido es necesario para garantizar condiciones de seguridad mientras se desarrollan los trabajos.

Las intervenciones previstas incluyen trabajos eléctricos, renovación de vías y mejoras en el señalamiento. Entre las tareas más importantes se destacan:

Instalación de nuevos cables troncales en salas técnicas.

Renovación del tendido ferroviario en zonas clave como Ciudadela y el área cercana al paso a nivel Barragán, en Liniers.

Intervenciones en la zona de Cabina Talleres.

Mejoras en los pasos bajo nivel de Federico García Lorca y Hipólito Yrigoyen.

Trabajos de mantenimiento y actualización del sistema de señalamiento en la estación Once.

Desde Trenes Argentinos señalaron que estas obras forman parte de un plan integral de modernización, con el objetivo de aumentar la seguridad, reducir demoras y mejorar la confiabilidad del servicio.

Transporte alternativo para viajar desde el Oeste

Durante el fin de semana, los pasajeros que necesiten viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires podrán optar por distintas líneas de colectivos que conectan la zona Oeste con CABA:

Línea 136 (Metropol): circula por Avenida Rivadavia desde Navarro o Marcos Paz hasta Primera Junta, siguiendo un trazado similar al del tren.

Línea 163: une San Miguel con Caballito, incorporándose a Rivadavia a la altura de Morón.

Línea 302: parte desde Moreno y conecta con puntos como Liniers y Caballito a través de la colectora del Acceso Oeste.

También funcionan las líneas 88 y 96, que vinculan La Matanza con Balvanera.

Desde Trenes Argentinos recomiendan consultar el estado del servicio ferroviario antes de viajar, ya que el cronograma podría verse afectado por condiciones climáticas adversas.