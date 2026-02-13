Fin de semana largo en Chile: cuánto valen hoy $1.000 CLP

Con el feriado largo a punto de empezar, crece la consulta por la equivalencia del peso chileno y los puntos más prácticos para cambiar en Viña del Mar, Chile.

El descanso de Carnaval en Argentina arma un paréntesis de cuatro días: arranca el sábado 14 y se estira hasta el martes 17 de febrero. Para muchos mendocinos, esa ventana es sinónimo de ruta y cordillera. El plan se repite: cruzar a Chile, buscar sol y playa, y apuntar directo a los clásicos de la costa.

Los destinos más buscados por los mendocinos para disfrutar el fin de semana largo de Carnaval son Viña del Mar y Reñaca. Este último es un clásico para los menducos que han adoptado este lugar como propio.

¿Cuánto es 1.000 CLP en pesos argentinos? Antes de cargar el auto o comprar pasajes, aparece la pregunta que ordena el presupuesto: cuánto rinden los pesoschilenos. En el caso de los $1.000 CLP, las referencias actuales que muestran distintas casas de cambio los ubican alrededor de los $1.646,42 o $1.643,33 en moneda argentina. La diferencia es chica, pero existe, y suele depender del lugar elegido para operar y de las condiciones de cada ventanilla.

Para quien quiere resolver rápido y con comparación a mano, el área céntrica de Viña del Mar concentra opciones en pocas cuadras. La calle Arlegui suele funcionar como imán: allí se menciona, por ejemplo, Cambios Baltazar, con ingreso por Arlegui 610, local 7, asociado como referencia a la Galería Lagomarsino. En listados públicos aparece con atención de lunes a viernes y un horario más acotado los sábados. En la misma zona también figura Cambios Turismo Costa Brava S.A., identificado en el rango Arlegui 674–676, y AFEX en Arlegui 690, una alternativa buscada por quienes priorizan operar con una cadena de alcance nacional. La ventaja del centro es simple: podés mirar pizarras distintas sin caminar demasiado.

Pesos chilenos.jpg Shutterstock Otras opciones en la costa de Chile: avenida costera, mall y Reñaca Si tu hospedaje queda cerca del mar, del casino o del paseo costero, puede resultar más cómodo evitar el microcentro. En guías de cambio circula More Exchange, sobre Avenida San Martín 458, local 12, dentro del área cercana a la costa. Otra salida habitual es el Mall Marina Arauco, donde AFEX informa atención en su local y se suman alternativas listadas por guías locales, algo útil cuando el clima no acompaña o cuando se busca un entorno con estacionamiento y mayor sensación de seguridad. En el corredor de Reñaca, con alto movimiento turístico, también aparecen referencias de casas de cambio ubicadas en la franja de Borgoño, un punto práctico si el día transcurre por esa zona.