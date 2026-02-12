Las recomendaciones que emitió el Ministerio de Seguridad de Mendoza tras el temblor

Esta mañana tembló en Chile y se sintió en Mendoza . El temblor fue de 6,1 grados y tuvo epicentro en la región de Coquimbo, en Chile, y el sacudón recordó a los mendocinos que hay que estar preparados al vivir en una zona telúrica. Minutos después del sismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones preventivas.

En el comunicado, la cartera difundió el mensaje: “RECOMENDACIONES PARA ESTAR PREPARADO ANTE UN SISMO”. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, recordaron la importancia de estar preparados y contar con un plan familiar que permita actuar con rapidez y reducir riesgos ante una emergencia.

La clave, explicaron, es la prevención. Cada familia debe organizar su propio Plan de Acción Familiar (PAF), que establece roles, puntos de encuentro y formas de comunicación para saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo. El manual, elaborado por la cartera de Seguridad, está disponible para descargar en el sitio oficial de Defensa Civil.

Entre las recomendaciones previas a un temblor se destaca la necesidad de conocer la infraestructura del hogar, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda, asegurar muebles y objetos pesados que puedan caer y saber cerrar las llaves de gas, agua y electricidad. También se aconseja aprender nociones básicas de primeros auxilios .

Ante un temblor, lo principal es mantener la calma. Si la persona se encuentra en su vivienda, debe refugiarse bajo una mesa resistente o junto a una estructura firme, lejos de ventanas y elementos que puedan desprenderse. También se recomienda adoptar la posición lateral de seguridad sísmica, protegiendo la cabeza.

El temblor se sintió en Mendoza y reactivó las recomendaciones oficiales de prevención.

En edificios no deben utilizarse ascensores ni escaleras mientras dura el movimiento. Si se está conduciendo, hay que disminuir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes o construcciones. En espacios abiertos, la indicación es alejarse de edificios, carteles y cables eléctricos.

En lugares con gran concentración de personas, como centros comerciales o eventos masivos, se debe evitar correr o empujar y evacuar de manera ordenada cuando sea seguro hacerlo.

Qué hacer después del temblor

Una vez finalizado el temblor, es importante dirigirse a una zona segura y verificar si hay personas heridas. Se recomienda utilizar calzado cerrado para evitar cortes, cortar los suministros de gas, agua y electricidad y no encender velas ni fósforos ante posibles fugas.

Además, se debe evitar tocar cables caídos y limitar el uso del teléfono a situaciones de emergencia para no saturar las líneas. La información oficial debe consultarse únicamente a través de los canales de Defensa Civil. Ante cualquier situación de riesgo, la línea 911 permanece habilitada para emergencias, incendios o pérdidas de gas.

La mochila de emergencia tras el temblor

Otro punto central que volvió a remarcarse tras el temblor es contar con una mochila de emergencia preparada y accesible dentro del hogar. Debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios con medicación vital, silbato, guantes, ropa de abrigo, manta, documentos personales y copias, además de listas con teléfonos importantes y datos médicos del grupo familiar.

Desde Defensa Civil remarcaron que revisar periódicamente los elementos y controlar las fechas de vencimiento de los alimentos es fundamental para que, ante un nuevo temblor, la familia pueda responder de manera organizada y segura.