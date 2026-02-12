Las recomendaciones que emitió el Ministerio de Seguridad de Mendoza tras el temblor
Tras el temblor que se sintió en Mendoza, el Ministerio de Seguridad difundió medidas de prevención y recomendaciones.
Esta mañana tembló en Chile y se sintió en Mendoza. El temblor fue de 6,1 grados y tuvo epicentro en la región de Coquimbo, en Chile, y el sacudón recordó a los mendocinos que hay que estar preparados al vivir en una zona telúrica. Minutos después del sismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones preventivas.
En el comunicado, la cartera difundió el mensaje: “RECOMENDACIONES PARA ESTAR PREPARADO ANTE UN SISMO”. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, recordaron la importancia de estar preparados y contar con un plan familiar que permita actuar con rapidez y reducir riesgos ante una emergencia.
Te Podría Interesar
La clave, explicaron, es la prevención. Cada familia debe organizar su propio Plan de Acción Familiar (PAF), que establece roles, puntos de encuentro y formas de comunicación para saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo. El manual, elaborado por la cartera de Seguridad, está disponible para descargar en el sitio oficial de Defensa Civil.
Entre las recomendaciones previas a un temblor se destaca la necesidad de conocer la infraestructura del hogar, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda, asegurar muebles y objetos pesados que puedan caer y saber cerrar las llaves de gas, agua y electricidad. También se aconseja aprender nociones básicas de primeros auxilios.
Cómo actuar durante el temblor
Ante un temblor, lo principal es mantener la calma. Si la persona se encuentra en su vivienda, debe refugiarse bajo una mesa resistente o junto a una estructura firme, lejos de ventanas y elementos que puedan desprenderse. También se recomienda adoptar la posición lateral de seguridad sísmica, protegiendo la cabeza.
En edificios no deben utilizarse ascensores ni escaleras mientras dura el movimiento. Si se está conduciendo, hay que disminuir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes o construcciones. En espacios abiertos, la indicación es alejarse de edificios, carteles y cables eléctricos.
En lugares con gran concentración de personas, como centros comerciales o eventos masivos, se debe evitar correr o empujar y evacuar de manera ordenada cuando sea seguro hacerlo.
Qué hacer después del temblor
Una vez finalizado el temblor, es importante dirigirse a una zona segura y verificar si hay personas heridas. Se recomienda utilizar calzado cerrado para evitar cortes, cortar los suministros de gas, agua y electricidad y no encender velas ni fósforos ante posibles fugas.
Además, se debe evitar tocar cables caídos y limitar el uso del teléfono a situaciones de emergencia para no saturar las líneas. La información oficial debe consultarse únicamente a través de los canales de Defensa Civil. Ante cualquier situación de riesgo, la línea 911 permanece habilitada para emergencias, incendios o pérdidas de gas.
La mochila de emergencia tras el temblor
Otro punto central que volvió a remarcarse tras el temblor es contar con una mochila de emergencia preparada y accesible dentro del hogar. Debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios con medicación vital, silbato, guantes, ropa de abrigo, manta, documentos personales y copias, además de listas con teléfonos importantes y datos médicos del grupo familiar.
Desde Defensa Civil remarcaron que revisar periódicamente los elementos y controlar las fechas de vencimiento de los alimentos es fundamental para que, ante un nuevo temblor, la familia pueda responder de manera organizada y segura.