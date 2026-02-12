Fuerte temblor: el epicentro fue en Chile y tuvo una fuerte magnitud, pero no hay alerta de tsunami
El epicentro del fuerte sismo que se sintió en Mendoza tuvo epicentro en Chile. No hay alerta de tsunami.
El fuete Sismo que se sintió en Mendoza tuvo epicentro en Chile, concretamente en La Serena. A pesar de la . Los datos preliminares indican una fuerte magnitud.
Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, el Temblor fue de una magnitud de 6.1. En Chile mencionan que fue de 6.2.
Te Podría Interesar
A pesar de la cercanía del epicentro con el mar, desde el país vecino informaron que no hay alerta de Tsunami porque el sismo no reúne las condiciones para generar esa contingencia.
El boletín informativo para las costas de Chile indicó que el temblor fue a 89 kilómetros al suroeste de Coquimbo y se registró a las 10.40. "Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un Tsunami en las costas de Chile", informaron desde ese organismo.