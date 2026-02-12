Fuerte temblor: el epicentro fue en Chile y tuvo una fuerte magnitud, pero no hay alerta de tsunami

El epicentro del fuerte sismo que se sintió en Mendoza tuvo epicentro en Chile. No hay alerta de tsunami.

El fuete Sismo que se sintió en Mendoza tuvo epicentro en Chile, concretamente en La Serena. A pesar de la . Los datos preliminares indican una fuerte magnitud.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, el Temblor fue de una magnitud de 6.1. En Chile mencionan que fue de 6.2.

A pesar de la cercanía del epicentro con el mar, desde el país vecino informaron que no hay alerta de Tsunami porque el sismo no reúne las condiciones para generar esa contingencia.

sismo mendoza enero