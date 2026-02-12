Tembló en Chile y muchos mendocinos recibieron una alerta de Google antes de sentir el sismo

Un fuerte sismo de 6,1 en la escala de magnitud se registró este jueves en Chile y se sintió con claridad en Mendoza. El movimiento fue detectado a las 10:34 y tuvo epicentro a 9 kilómetros de Coquimbo , según los primeros reportes automáticos.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios de mendocinos que contaron algo llamativo: sus teléfonos Android les enviaron una notificación alertando sobre el terremoto antes de que percibieran la sacudida.

La explicación está en una función incorporada en los dispositivos Android que permite detectar movimientos sísmicos a través de los sensores del propio celular.

Los teléfonos cuentan con un acelerómetro, el mismo sensor que permite, por ejemplo, que la pantalla rote automáticamente. Ese componente puede registrar vibraciones compatibles con las primeras ondas sísmicas. Cuando varios dispositivos en una misma zona detectan ese patrón al mismo tiempo, el sistema identifica que podría tratarse de un terremoto .

Esa detección se apoya en una red enorme: Google utiliza los acelerómetros presentes en más de 3 mil millones de dispositivos Android en el mundo para medir vibración y velocidad del movimiento. Con esa información, el sistema puede emitir alertas para temblores de magnitud 4,5 o superior, enviando notificaciones a las zonas cercanas.

Para que el teléfono pueda aportar datos útiles a la detección, ayuda que esté en reposo: por eso, en general se explica que estos dispositivos detectan mejor cuando están sobre una superficie plana, conectados a un tomacorrientes y con conexión a internet.

En ese momento, se activa una alerta que se envía a otros usuarios cercanos antes de que lleguen las ondas más fuertes, que son las que realmente se sienten con mayor intensidad. El sistema, en la práctica, convierte a los teléfonos Android en una red de mini sismómetros distribuidos.

Embed - Muchos usuarios se enteraron del terremoto antes de sentirlo

Por qué el aviso llegó antes que el temblor

La clave está en la velocidad. Las ondas sísmicas viajan por el suelo a gran velocidad, pero las señales digitales que transmiten los datos y las notificaciones lo hacen todavía más rápido. Por eso, en Mendoza muchas personas vieron primero la advertencia en la pantalla de su teléfono y, segundos después, sintieron el movimiento.

De todos modos, no se trata de una “predicción” del terremoto: el sistema no puede anticipar un sismo antes de que ocurra. Lo que hace es detectarlo en los primeros segundos, con datos de múltiples dispositivos, y avisar a quienes podrían estar por sentir la sacudida.

image El aviso puede dar tiempo a prepararse para el sismo.

Qué tipo de alertas puede mostrar Google en Android

El sistema envía dos tipos de notificaciones, según la intensidad estimada del movimiento:

Alertas de atención: están pensadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala IMM) y suelen mostrar información como la magnitud y la ubicación del temblor. Estas alertas usan la configuración actual de volumen y vibración del teléfono y respetan el modo “No molestar” si está activado.

Alertas de acción: se emiten cuando se prevé que los usuarios puedan experimentar una sacudida del suelo de intensidad V o superior en la escala IMM. En ese caso, el aviso aparece en pantalla completa, con instrucciones claras y un sonido fuerte para llamar la atención, incluso si el usuario no está mirando el celular. Al tocar la alerta, se puede acceder a recomendaciones para mantenerse seguro durante y después del sismo.

Además, las alertas pueden actualizarse en tiempo real si la intensidad estimada sube o baja. Y, una vez que el temblor disminuye o pasan aproximadamente cuatro minutos, la notificación deja de mostrarse como alerta activa: si el usuario no interactuó, puede cambiar al estado de “se ha producido un terremoto”.

También, quienes estén cerca del epicentro y busquen información pueden encontrarse con una tarjeta informativa al escribir consultas como “cerca de mí” o el nombre de su ciudad, y con opciones para aportar información colectiva si sintieron el sismo.