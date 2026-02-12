Atención: Mendoza abrió concurso para cubrir vacantes en el Registro Civil

El Gobierno de la Provincia de Mendoza anunció la apertura de un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir 20 vacantes en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, en particular en los Centros de Documentación Rápida ( CDR ).

Esta medida, que forma parte de los esfuerzos por fortalecer la atención al público y garantizar la operatividad de un servicio clave para la ciudadanía, fue confirmada recientemente por autoridades provinciales y será oficializada en el primer semestre de 2026.

Los puestos están orientados a tareas operativas y de atención a la población en los CDR, donde se realizan trámites esenciales como:

Las funciones incluyen la recepción de solicitudes, carga de datos, gestión administrativa y resguardo de expedientes.

Según datos oficiales, el organismo ha sufrido una reducción significativa de su personal:

En 2019 contaba con 460 empleados.

Desde entonces se perdieron 120 agentes, lo que representa una caída de 25 %.

Si se compara con diciembre de 2015, la planta actual es 40 % menor.

Registro civil. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Registro civil. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, se proyectan aproximadamente 25 jubilaciones adicionales para 2026, lo que subraya la necesidad de reforzar la plantilla.

Cómo será el proceso concursal

El llamado a concurso se realizará bajo los lineamientos del Decreto Acuerdo 2649/17 y la Ley 9015, y estará a cargo de la Dirección Provincial de Recursos Humanos.

Aunque las fechas específicas de inscripción y examen aún no fueron publicadas oficialmente, se espera que el llamado se efectúe durante los primeros meses de 2026.

Autoridades destacaron que el objetivo de la convocatoria es asegurar la continuidad y calidad del servicio en una de las áreas más demandadas por los mendocinos y residentes de la provincia.