Cambios en el DNI y el pasaporte: qué se modifica y qué deben hacer los ciudadanos

Desde el 1 de febrero comenzó a implementarse en Argentina un nuevo DNI y un nuevo pasaporte , con cambios tecnológicos y de seguridad que, según las autoridades, apuntan a mejorar la protección de los datos personales y la compatibilidad con estándares internacionales. Así lo explicó Agustín Píscopo , titular del Registro Civil de Mendoza, en diálogo con MDZ Radio .

“Desde el 1 de febrero hemos implementado el nuevo DNI y el nuevo pasaporte. Lo más importante es que esta nueva modalidad le otorga mayor seguridad, mayor durabilidad y una mayor compatibilidad a los estándares internacionales de seguridad”, señaló Píscopo. El funcionario remarcó que se trata de una implementación progresiva y que los documentos anteriores continúan siendo plenamente válidos hasta su vencimiento.

Uno de los principales cambios es la incorporación de tecnología electrónica. “Es un chip sin contacto, como el de las tarjetas de crédito, es mucho más seguro y está toda la información en ese chip”, explicó. Según detalló, este sistema permitirá “una mayor seguridad” y, a futuro, la posibilidad de integrarse a “distintos ecosistemas digitales”, incluso con la opción de “tener hasta la firma digital, el token de la firma digital en este DNI”.

El nuevo DNI también presenta modificaciones en su material. “Ahora es policarbonato, ni siquiera las tarjetas de crédito son policarbonato. Es un nuevo material que hace que las diferentes capas queden fundidas y le da mucha mayor seguridad, casi inviolable este DNI y este nuevo pasaporte”, afirmó. En cuanto a la tecnología, precisó que se trata de NFC: “Va a estar toda la información del ciudadano incorporada en ese chip, o sea que cuando se lo acerque a un dispositivo que sea acorde para la lectura de los datos, va a poder decir todos los datos del ciudadano”.

Respecto a la obligación de renovar, Píscopo aclaró que no todos los ciudadanos deben hacerlo de inmediato . “La implementación es paulatina, sigue en vigencia el DNI anterior, son plenamente válidos hasta su vencimiento”, indicó, y advirtió que “los primeros DNI, aquellas tarjetas que salieron en 2011, que tenían una vigencia de 15 años, están venciendo ahora, así que hay que corroborar eso”. Además, confirmó que “van a coexistir los dos tipos de DNI y pasaporte”.

Consultado sobre la posibilidad de renovar antes del vencimiento, fue claro: “Lo puede hacer, pero no es recomendable. Van a coexistir los dos, tiene la misma validez, por ahora no tiene mucho sentido que lo hagan de nuevo, sino que a medida que se van venciendo”.

En cuanto a los costos, el titular del Registro Civil detalló que no hubo cambios. “Los costos son lo mismo: son 7.500 pesos para el DNI común, 18.500 para el DNI exprés; el pasaporte común son 70.000, el exprés son 150.000 y el inmediato son 250.000 pesos”. La diferencia entre las modalidades está en el tiempo de entrega. “El exprés nos permite en cinco días acá en Mendoza que ya lo tenga el ciudadano. De la otra forma, nos estamos demorando entre 20 y 25 días”, explicó, y aclaró que se trata de “la prioridad que le damos a los que pagan más”, debido a la alta demanda.

Mejoras en el pasaporte

Sobre el pasaporte, Píscopo indicó que también incorpora mejoras de seguridad. “Se incorporaron dos hojas más, tiene 34 páginas, también es de policarbonato y cumple con los estándares internacionales”, afirmó. Además, destacó que “se incorpora un chip y tiene una ventanita transparente que también son cuestiones de seguridad”, y aseguró que el documento argentino está “dentro de los 16 pasaportes más seguros del mundo”.

Finalmente, subrayó que, para viajar, no hay cambios en los requisitos: “Las implicancias a la hora de viajar son las mismas que el pasaporte anterior, también coexisten los dos. Ya teníamos un pasaporte muy seguro, pero este viene a adaptarse a las normas internacionales que nos rigen hoy”.