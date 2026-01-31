Nuevo DNI y pasaporte argentino: todos los cambios oficiales, desde cuándo rigen y si hay que renovarlos

El gobierno oficializó este viernes los cambios en el DNI y en el pasaporte argentino. Las modificaciones consisten en mejoras técnicas que buscan reforzar la seguridad, prevenir falsificaciones y adaptar los documentos a estándares internacionales.

Si bien no implican un reemplazo inmediato ni obligatorio, los cambios apuntan a incorporar de manera gradual nuevas tecnologías que fortalezcan la protección de los datos personales y faciliten los controles de identidad, especialmente en viajes al exterior.

La renovación alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a residentes extranjeros nacionalizados y se implementará de manera gradual a partir de febrero. Los trámites continúan realizándose por los canales habituales y los documentos vigentes no pierden validez hasta su fecha de vencimiento.

A partir de febrero rigen los nuevos cambios en el pasaporte argentino y el DNI.

No obstante, la entrada en vigencia de los cambios no obliga a renovar el DNI ni el pasaporte. La actualización forma parte de una mejora estructural del sistema de identificación y no afecta la validez de la documentación actual, que continúa siendo plenamente reconocida tanto en la Argentina como en el exterior.

El DNI conserva su formato de tarjeta, pero ahora se fabrica íntegramente en policarbonato, un material más resistente que el plástico utilizado hasta el momento. Los datos personales se graban con tecnología láser, lo que reduce de manera significativa el riesgo de adulteraciones.

Entre los cambios más relevantes se suma un chip electrónico sin contacto, que permite una lectura más rápida y segura tanto en controles migratorios como en sistemas digitales de verificación de identidad. Además, se incorporan modificaciones visuales en el frente y el dorso del documento, con nuevas medidas de seguridad visibles.

El trámite de emisión no sufre modificaciones y la información del titular queda protegida dentro del soporte digital del DNI. Respecto a la vigencia, los documentos para mayores de 14 años tendrán una duración de 15 años, mientras que los menores deberán renovarlo según las etapas ya establecidas. El DNI “cero año”, destinado a recién nacidos, continúa siendo provisorio y mantiene una vigencia de seis meses.

Cómo será el nuevo pasaporte

El pasaporte argentino suma una hoja de datos en policarbonato, personalizada con grabado láser y un chip electrónico integrado. El nuevo diseño se ajusta a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo que establece los estándares internacionales para documentos de viaje.

El cuadernillo tiene 34 páginas y utiliza materiales que dificultan la manipulación física y reducen las posibilidades de falsificación. Las mejoras buscan reforzar la identificación del titular durante los controles migratorios y asegurar una mayor durabilidad frente al uso frecuente.

Los pasaportes emitidos con el modelo anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. La implementación del nuevo formato será gradual y no afectará los trámites ya iniciados.

Los documentos de los menores

Los menores de 14 años reciben DNI con las mismas prestaciones técnicas que los emitidos adultos. En el caso de niños menores de cinco años, el documento incluye la firma del padre, madre o tutor legal, mientras que la firma del titular se incorpora a partir de esa edad.