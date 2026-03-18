Mauricio Macri declaró en el juicio de Sueños Compartidos: "Alberto Fernández me presionó para girar los fondos"

Ante el TOF 5, el expresidente reveló que en 2007 el entonces jefe de Gabinete de Cristina Kirchner lo intimó a liberar fondos para la Fundación Madres de Plaza de Mayo pese a irregularidades detectadas.

En una declaración testimonial de alto impacto político, el expresidente Mauricio Macri se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el juicio oral por la causa "Sueños Compartidos". Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), Macri rompió el silencio sobre los inicios del programa de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires y apuntó directamente contra Alberto Fernández.

El llamado de Alberto Fernández y la presión por fondos La declaración de Macri, solicitada por la defensa de Sergio Schoklender, se centró en los primeros meses de su gestión como Jefe de Gobierno porteño en 2007. Según el exmandatario, recibió presiones directas desde la Jefatura de Gabinete de la Nación, conducida en aquel entonces por quien años más tarde sería su sucesor en la Casa Rosada.

“Apenas asumimos, recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri bajo juramento de decir la verdad.

Esta revelación pone el foco en el rol que desempeñó el gobierno nacional de aquel entonces en la ejecución del programa que hoy es juzgado por administración fraudulenta.

Irregularidades: Pagos que duplicaban la ejecución Macri detalló que la decisión de frenar los pagos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo se basó en informes técnicos que daban cuenta de un desvío de fondos. El expresidente citó las advertencias que recibió de su equipo de gabinete en ese momento: