Mauricio Macri destacó la aprobación de los pliegos judiciales en medio del caso Michelli: "No necesitamos ser amigo de ninguno"

El expresidente Mauricio Macri destacó este jueves la aprobación de los pliegos judiciales por parte del Senado e instó a que sean ratificados por Javier Milei. El líder del PRO habló en la Legislatura porteña, tras ser homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge.

“Todo lo que fortalezca la independencia del poder judicial es bueno para el país. Siempre he dicho que lo más importante para que este país salga adelante es que los argentinos generemos confianza. Si hay confianza, viene la inversión. Si hay inversión, hay empleo”, señaló el exmandatario.

“Y los más importantes, los que tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad, son nuestros jueces. Así que tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigo de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la constitución y la va hacer respetar”, recalcó el líder del partido amarillo.

“Supongo que lo firmará”, expresó al periodista de Radio Mitre, Rodrigo Jorge, ante la consulta de si Milei firmará finalmente el nombramiento de la jueza Michelli, avalada esta tarde por la Cámara Alta.

Junto a Carlos Fabián Cuesta, la magistrada había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vínculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon, quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei, entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

A pesar de haber presentado el retiro formal de la postulación, la oposición se rehusó y aprobó el pliego, con la ayuda del PRO.