Alberto Fernández se "colgó la medalla" tras la derrota de Argentina y generó polémica

El expresidente de la Nación, acusado de violencia de género, respondió a un tuit donde señalaban que con él, la Selección argentina había sido campeona del mundo.

Siempre se suele decir que “el horno no está para bollos” ante situaciones de tristeza o bronca colectiva. Mucho más después de un acontecimiento que, como la final del Mundial 2026 de este domingo entre Argentina y España, atravesó a todo el país. En medio del dolor por la derrota, Alberto Fernández reapareció en las redes sociales con una respuesta que generó indignación y fue interpretada como un intento de adjudicarse parte de los éxitos conseguidos por la Selección durante su presidencia.

Y, como dice otra frase popular, “éramos pocos y parió la abuela”. Mientras espera ser juzgado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien fue su pareja durante su mandato, Fernández respondió este domingo a una publicación en X. Allí, un usuario compartió una imagen del expresidente acompañada por la frase “Se hace difícil sin este chad”, en alusión a que, durante su gestión, la Selección Argentina conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

El posteo del expresidente El exmandatario reaccionó con el emoji de una persona levantando los brazos. Su respuesta, publicada en medio de la desolación provocada por la derrota ante España, fue interpretada como una forma de “colgarse la medalla” por los títulos obtenidos por la Selección.

El indignante posteo del expresidente. Captura La reacción también llamó la atención porque, tras la conquista en Qatar, los jugadores decidieron no realizar el tradicional saludo desde el balcón de la Casa Rosada ni mantener un encuentro con Fernández.

La situación judicial de Alberto Fernández El comentario provocó numerosas críticas mientras el expresidente espera ser juzgado por la denuncia de Fabiola Yáñez. Según la acusación fiscal, entre el 21 y el 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, Fernández le habría dado un golpe de puño en la cara que le provocó un hematoma en un ojo. Además, antes del 12 de agosto de ese año, la habría zamarreado y causado lesiones en uno de sus brazos.