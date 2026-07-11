Un referente de la Cámpora insultó a Alberto Fernández: "Sos un garca"

Facundo Tignanelli, diputado bonaerense y mano derecha de Máximo Kirchner, apuntó contra el expresidente, quien tomó postura en la interna peronista a favor de Axel Kicillof.

El jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), Facundo Tignanelli, salió con dureza al cruce de Alberto Fernández luego de que el expresidente opinara sobre la interna del peronismo y respaldara a Axel Kicillof. El dirigente camporista lo acusó de haber perjudicado al espacio y le pidió que deje de intervenir en el debate.

La reacción llegó después de que Fernández asegurara que “no hay” una falta de candidatos y afirmara que observa un “sector interno” del peronismo que mantiene una “oposición frontal” al gobernador bonaerense. A partir de esas declaraciones, Tignanelli respondió en X: “Lo primero que tiene que hacer el peronismo para volver a ganar es estar en contra de todo lo que vos decís. Sos un garca, todo el mundo lo sabe. Correte que ya bastante daño le hiciste al país”.

El legislador, uno de los principales referentes de La Cámpora y mano derecha de Máximo Kirchner, apuntó así contra la entrevista que el exmandatario concedió a Radio Delta, donde también destacó el peso político de Kicillof. “Es un candidato muy poderoso y está trabajando en la provincia de Buenos Aires en un momento de adversidad”, analizó.

Lo primero que tiene que hacer el peronismo para volver a ganar es estar en contra de todo lo que vos decís.



Sos un garca, todo el mundo lo sabe. Correte que ya bastante daño le hiciste al país. https://t.co/bpVWXQkYsW — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) July 11, 2026 Durante esa misma conversación, Fernández admitió que le preocupa “la situación del peronismo” y evaluó que al espacio le “cuesta estar ensamblado en la orquesta y lograr que los oídos de la sociedad lo escuchen”.

En ese contexto, planteó la necesidad de definir el liderazgo partidario mediante una elección interna. “Sería bueno que resolvamos de una vez por todas quién conduce al peronismo y me parece importante que haya una elección interna, porque, si no, es un signo de debilidad”, agregó.