Prorrogan la emergencia en el sistema energético para garantizar su provisión en hogares y empresas

El Gobierno nacional planea prorrogar la emergencia en el sistema energético. El objetivo es asegurar la conclusión de obras de infraestructura clave para garantizar el suministro eléctrico necesario a hogares y empresas del país.

La meta, según supo la Agencia Noticias Argentinas, es cumplir con el abastecimiento y almacenamiento de electricidad para evitar problemas futuros. La firma del decreto en el Boletín Oficial se concretaría en esta semana entrante.

Por ello, el Ejecutivo extenderá los plazos para permitir que los órganos competentes continúen adoptando medidas necesarias. Esto asegurará la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.

El Decreto 370/2025, con fecha del 30 de mayo de 2025, prorrogaba la emergencia eléctrica hasta el 9 de julio de este año, tras extenderla desde finales de 2024. La nueva medida la prolongará por un año más.

Inicialmente, la emergencia declarada en 2023 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, se extendió hasta el 9 de julio de 2025, y este nuevo decreto la prolongará por un año adicional.

En el decreto, el Gobierno explicó que la decisión se tomó ante la persistencia de las circunstancias que motivaron los decretos previos. Estas se relacionan con la crítica situación de emergencia que atraviesa el sector energético nacional.

Se argumenta que el Gobierno nacional recibió una “herencia institucional, económica y social gravísima”. Esto hace “imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.

Las medidas implementadas en el sector energético

Entre las medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei se encuentra la adjudicación de la licitación “Alma SADI”. Esta incorpora centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías para prevenir cortes de luz.

Este martes, la Secretaría de Energía otorgó contratos para la provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esto se realizará a través de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS).

Estos sistemas de almacenamiento permitirán cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de respuesta rápida. Son fundamentales para la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Otra de las apuestas del Gobierno se centra en el sistema de subsidios focalizados, implementado a principios de 2026. El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) abarca servicios de electricidad, gas natural por redes y combustibles.

Para la implementación de este régimen, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este registro utilizará la información actual del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).