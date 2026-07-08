Guaymallén: un hombre murió aplastado en un taller metalúrgico por la estructura de un torno vertical

La víctima se encontraba realizando sus labores cuando fue aplastado por la estructura. Fue trasladado al Hospital Central en donde se confirmo el fallecimiento.

El hombre murió tras ser aplastado por la estructura de un torno en un taller metalúrgico de Guaymallén.

Un trágico accidente laboral terminó con la muerte de un operario durante la tarde en Guaymallén, luego de que la estructura de un torno vertical se desplomara y cayera sobre él mientras trabajaba en un taller metalúrgico. La víctima fue aplastada y trasladada de emergencia al Hospital Central.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 13 en un establecimiento ubicado sobre calle Francisco del Monte al 42, donde, por motivos que son materia de investigación, la torre del torno vertical colapsó y aplastó al trabajador.

Fue trasladado de emergencia Tras el accidente, se dio aviso a la línea de emergencia 911 y hasta el lugar se desplazó personal Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron al hombre y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central.