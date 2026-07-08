Conducía un auto robado y cayó tras un alerta del sistema de lectura de patentes

El auto fue detectado por el sistema de lectura automática de patentes y presentaba un pedido de secuestro en una causa por presunta defraudación.

El auto fue detectado gracias el sistema de lectura automática de patentes del departamento de Guaymallén. (Imagen ilustrativa) Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 53 años fue detenido durante el mediodía del martes luego de que la Policía lo interceptara mientras conducia un auto con pedido de secuestro vigente. El vehículo pudo ser detectado gracias al sistema de lectura automática de patentes instalado en Guaymallén.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se originó cerca de las 11, cuando el sistema detectó la circulación de un Fiat Cronos en la intersección de calle Godoy Cruz y Gobernador Videla.

El auto tenía pedido de secuestro Con la alerta generada por el sistema, efectivos policiales interceptaron el automóvil que registraba un requerimiento judicial por una causa de presunta defraudación (estelionato), emitido el 6 de julio por la Oficina Fiscal Virtual.