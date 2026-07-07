Detuvieron en Mendoza a una mujer acusada de traficar sujetos con antecedentes desde Chile

Una mujer de 45 años fue detenida recientemente en Mendoza , acusada de integrar una organización dedicada al tráfico ilegal de personas entre Chile y Argentina . La investigación determinó que la sospechosa organizaba el ingreso de migrantes, algunos de ellos con antecedentes penales, a través de pasos fronterizos no habilitados.

La causa se originó a partir de un procedimiento realizado tiempo atrás por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 7 , donde fue detenido un hombre que transportaba varias armas de fuego.

A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir el origen del armamento y descubrieron un presunto circuito delictivo vinculado con infracciones a la Ley de Migraciones .

De acuerdo con la pesquisa, la organización utilizaba un hostel ubicado en Guaymallén para alojar a personas que ingresaban de manera irregular al país desde Chile .

Los investigadores sostienen que los migrantes eran trasladados por pasos fronterizos clandestinos y luego derivados al establecimiento para evitar los controles de las autoridades migratorias. Entre ellos, incluso, habría personas con antecedentes penales.

Con el avance de las tareas investigativas se logró identificar a una mujer señalada como la presunta organizadora de esas maniobras.

La detuvieron en una audiencia judicial

La sospechosa ya había sido detenida en mayo pasado por personal de Gendarmería, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial.

Sin embargo, semanas más tarde el Juzgado Federal con Funciones de Garantías de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, ordenó nuevamente su captura y encomendó el procedimiento a efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza de la Policía Federal Argentina.

La detención se concretó en la sede de los Tribunales Federales de Mendoza, sobre avenida España, cuando la mujer se presentó para asistir a una audiencia.

La acusada quedó a disposición de la Justicia Federal, que la investiga por presunta infracción a la Ley 25.871 de Migraciones.