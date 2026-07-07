Así se vivió en Mendoza la remontada épica de Argentina ante Egipto

La Selección que comanda Lionel Scaloni dio vuelta el partido contra Egipto, que llevaba dos goles de ventaja. Cómo fue el desahogo en Mendoza.

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La Selección Argentina logró una remontada épica contra Egipto tras ir perdiendo 0-2 y los festejos no se hicieron esperar.

En Mendoza, al haberse disputado el partido a las 13, muchos trabajadores, amigos y familias decidieron vivir el partido en restaurantes y bares céntricos, que ofrecieron promociones y también pantallas gigantes para seguir el encuentro que se desarrolló en Atlanta, Estados Unidos.

Así se vivió el partido de Argentina En la Ciudad de Mendoza la calle Arístides fue uno de los puntos de encuentro para alentar a la Selección. Marcos García / MDZ Milagros Lostes / MDZ Trompetas, bombos y camisetas forman parte de una previa que volvió a reunir a los mendocinos alrededor de la Selección Argentina. Milagros Lostes / MDZ La banda de la Selección no paró de alentar. Milagros Lostes / MDZ Familias vivieron el partido alentando incluso desde el balcón. Milagros Lostes / MDZ Algunos "peques" vivieron el partido con sus figuritas para llenar el álbum. Milagros Lostes / MDZ Grupos de amigos se unieron en la Arístides para alentar. Milagros Lostes / MDZ A puro globo y corneta en la Arístides Villanueva. Milagros Lostes / MDZ La banda de Argentina alentó desde el primer minuto en Mendoza. Milagros Lostes / MDZ Milagros Lostes / MDZ Milagros Lostes / MDZ Algunos hinchas se pintaron toda la cara con los colores de la Selección. Milagros Lostes / MDZ Milagros Lostes / MDZ Milagros Lostes / MDZ Los festejos en Mendoza Una vez que ganó la Selección, como suele ocurrir, cientos de mendocinos se acercaron a Garibaldi y San Martín (exkilómetro cero) a seguir festejando el pase a cuartos de final, donde el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará al ganador de Colombia-Suiza.