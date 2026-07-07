Así se vivió en Mendoza la remontada épica de Argentina ante Egipto
La Selección que comanda Lionel Scaloni dio vuelta el partido contra Egipto, que llevaba dos goles de ventaja. Cómo fue el desahogo en Mendoza.
La Selección Argentina logró una remontada épica contra Egipto tras ir perdiendo 0-2 y los festejos no se hicieron esperar.
En Mendoza, al haberse disputado el partido a las 13, muchos trabajadores, amigos y familias decidieron vivir el partido en restaurantes y bares céntricos, que ofrecieron promociones y también pantallas gigantes para seguir el encuentro que se desarrolló en Atlanta, Estados Unidos.
Así se vivió el partido de Argentina
Los festejos en Mendoza
Una vez que ganó la Selección, como suele ocurrir, cientos de mendocinos se acercaron a Garibaldi y San Martín (exkilómetro cero) a seguir festejando el pase a cuartos de final, donde el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará al ganador de Colombia-Suiza.