Presenta:

Sociedad

|

Argentina

Así se vivió en Mendoza la remontada épica de Argentina ante Egipto

La Selección que comanda Lionel Scaloni dio vuelta el partido contra Egipto, que llevaba dos goles de ventaja. Cómo fue el desahogo en Mendoza.

MDZ Sociedad

Festejos hinchas argentinos en Mendoza
Marcos García / MDZ

La Selección Argentina logró una remontada épica contra Egipto tras ir perdiendo 0-2 y los festejos no se hicieron esperar.

En Mendoza, al haberse disputado el partido a las 13, muchos trabajadores, amigos y familias decidieron vivir el partido en restaurantes y bares céntricos, que ofrecieron promociones y también pantallas gigantes para seguir el encuentro que se desarrolló en Atlanta, Estados Unidos.

Así se vivió el partido de Argentina

En la Ciudad de Mendoza la calle Ar&iacute;stides fue uno de los puntos de encuentro para alentar a la Selecci&oacute;n.

En la Ciudad de Mendoza la calle Arístides fue uno de los puntos de encuentro para alentar a la Selección.

Trompetas, bombos y camisetas forman parte de una previa que volvi&oacute; a reunir a los mendocinos alrededor de la Selecci&oacute;n Argentina.

Trompetas, bombos y camisetas forman parte de una previa que volvió a reunir a los mendocinos alrededor de la Selección Argentina.

La banda de la Selecci&oacute;n no par&oacute; de alentar.

La banda de la Selección no paró de alentar.

Familias vivieron el partido alentando incluso desde el balc&oacute;n.

Familias vivieron el partido alentando incluso desde el balcón.

Algunos "peques" vivieron el partido con sus figuritas para llenar el &aacute;lbum.

Algunos "peques" vivieron el partido con sus figuritas para llenar el álbum.

Grupos de amigos se unieron en la Ar&iacute;stides para alentar.

Grupos de amigos se unieron en la Arístides para alentar.

A puro globo y corneta en la Ar&iacute;stides Villanueva.

A puro globo y corneta en la Arístides Villanueva.

La banda de Argentina alent&oacute; desde el primer minuto en Mendoza.

La banda de Argentina alentó desde el primer minuto en Mendoza.

Algunos hinchas se pintaron toda la cara con los colores de la Selecci&oacute;n.

Algunos hinchas se pintaron toda la cara con los colores de la Selección.

Los festejos en Mendoza

Una vez que ganó la Selección, como suele ocurrir, cientos de mendocinos se acercaron a Garibaldi y San Martín (exkilómetro cero) a seguir festejando el pase a cuartos de final, donde el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará al ganador de Colombia-Suiza.

Una vez que termin&oacute; el partido, los mendocinos coparon la calle Ar&iacute;stides.

Una vez que terminó el partido, los mendocinos coparon la calle Arístides.

Luego de la remontada, muchos asistieron a la calle San Mart&iacute;n para seguir con los festejos.

Luego de la remontada, muchos asistieron a la calle San Martín para seguir con los festejos.

Archivado en

Notas Relacionadas