La FIFA investiga los insultos racistas contra Speed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde

La FIFA anunció la apertura de una investigación por los insultos racistas que recibió el streamer estadounidense IShowSpeed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado el pasado 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El episodio se viralizó en redes sociales luego de que el creador de contenido fuera increpado mientras recorría las tribunas alentando al conjunto africano.

En uno de los videos que circulan en plataformas digitales se observa a una simpatizante argentina dirigiéndose a Speed con expresiones discriminatorias. "A casa, a casa, negro. Tomátela, maricón. A tu casa, a tu casa", se escucha decir a la mujer, mientras el streamer continúa caminando entre los hinchas.

A raíz de lo ocurrido, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de una investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente a cualquier acto de discriminación.

" La FIFA condena enérgicamente el racismo , el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad", señaló el organismo.

Además, precisó que tomó conocimiento del episodio ocurrido en el estadio de Miami "durante el partido entre Argentina y Cabo Verde del 3 de julio de 2026" e inició "de inmediato una investigación" para esclarecer lo sucedido.

En el mismo comunicado, la entidad rectora del fútbol mundial remarcó que "la Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto" y sostuvo que el torneo "reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo", por lo que "cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte".

La investigación buscará determinar las circunstancias del hecho y evaluar las medidas que correspondan de acuerdo con los protocolos disciplinarios vigentes. Hasta el momento, la FIFA no informó plazos para la conclusión del proceso ni posibles sanciones.