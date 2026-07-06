Escándalo Mundial: qué dijo el Comité de Disciplina de la FIFA sobre la suspensión de la roja a Balogun

Ante las innumerables manifestaciones de rechazo por el caso Folarin Balogun en pleno Mundial, el Comité de Disciplina de la FIFA se expidió al respecto.

La expulsión de Folarion Balogun en el 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia desató uno de los más grandes escándalos del Mundial 2026. No fue el único, ya que son incontables los atropellos por parte del país anfitrión al deporte, sus protagonistas y sus fanáticos a lo largo de toda la competencia, todo con el visto bueno de Gianni Infantino.

Pero lo que sí logró la insólita suspensión de la tarjeta roja, intervención de Donald Trump mediante, permitiéndole al goleador del USMNT jugar y ser titular este lunes ante Bélgica, fue despertar la reacción y rechazo de todo el mundo del fútbol, desde la Federación Belga hasta la UEFA. En ese sentido, el Comité de Disciplina de la FIFA se expidió al respecto mediante un extenso comunicado oficial firmado por el presidente de la entidad, Mohammad Al-Kamali.

La expulsión de Folarin Balogun que fue suspendida La expulsión a Balogun que la FIFA terminó revocando para los octavos del Mundial. Video: DSports "Se aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que le otorga la facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria, y ordenó que la ejecución de la suspensión de un partido quedara suspendida a prueba por un período de un año. Como resultado, Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", reza el texto.

"En primer lugar, la Comisión Disciplinaria de la FIFA (al igual que cualquier otro órgano judicial de la FIFA) es independiente, tal como lo establecen los Estatutos de la FIFA y el Código Disciplinario de la FIFA. Los presidentes, vicepresidentes y demás miembros de los órganos judiciales de la FIFA cumplen los criterios de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA para garantizar su imparcialidad", asegura luego.

El artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. FIFA "En segundo lugar, no se revocó la expulsión decretada por el árbitro en el terreno de juego contra el Sr. Balogun; por el contrario, confirmó la suspensión de un partido derivada de la tarjeta roja que recibió el 1 de julio de 2026. La Comisión Disciplinaria de la FIFA únicamente se pronunció sobre las sanciones disciplinarias adicionales que debían imponerse como consecuencia de dicha tarjeta roja. (...) Dicha suspensión de la ejecución se decidió teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas del incidente y las pruebas disponibles", aclara a continuación, como si esa salvedad técnica cambiara algo del vergonzoso fallo.