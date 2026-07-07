Simularon ser clientes, robaron y terminaron detenidos tras un despliegue policial

La pareja aprovechó un descuido de la propietaria para robar la mercadería. Fueron detenidos gracias a las cámaras de seguridad y un operativo de seguimiento.

Los sospechosos fueron detenidos tras un despliegue policial en la zona. Efectivos lograron recuperar los elementos robados.

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante el mediodía del lunes luego de sustraer mercadería de una regalería del barrio Procrear, en Maipú. Los sospechosos escaparon del lugar luego de cometer el robo, pero fueron identificados por cámaras de seguridad.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 11, cuando los sospechosos ingresaron al comercio simulando ser clientes y, aprovechando un momento de distracción de la propietaria, se apoderaron de diferentes artículos antes de retirarse del lugar.

Fueron detenidos a metros del lugar Tras la denuncia, la víctima aportó imágenes de las cámaras de seguridad y características de los autores, información que permitió a los efectivos desplegar un operativo de búsqueda.

Los sospechosos fueron localizados en la intersección de calle Isla Laurie y Terrada, en Carrodilla. Durante el procedimiento, la Policía recuperó todos los productos robados, que eran transportados en una bolsa.