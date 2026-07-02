Dos hombres fueron detenidos tras robar elementos de un medidor de gas en Guaymallén

Los sospechosos fueron localizados y detenidos durante un patrullaje preventivo y tenían en su poder parte de los elementos sustraídos de una vivienda.

Los sospechosos escaparon con los elementos robados, pero fueron detenidos minutos despues por efectivos. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Dos hombres fueron detenidos durante la noche del miércoles en Guaymallén luego de ser sorprendidos con elementos que minutos antes habían robado de un medidor de gas instalado en una vivienda del departamento. Los sospechosos fueron detenidos minutos después con los elementos robados.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se desarrolló a las 23 sobre calle Dorrego, en Guaymallén cuando personal que realizaba tareas preventivas advirtió el ilícito e inició un recorrido por la zona para localizar a los sospechosos.

Detenidos a pocos metros del lugar Minutos más tarde, los uniformados interceptaron y detuvieron a los dos hombres, quienes aún llevaban consigo parte del material sustraído de la vivienda