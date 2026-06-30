Detuvieron a una pareja de "mulas" que transportaba más de dos kilos de cocaína en cápsulas ingeridas

La investigación permitió detener a una pareja de "mulas" que actuaban bajo la modalidad de capsuleros. Evacuaron 188 cápsulas de cocaína tras estar internados.

La pareja de mulas fue detenida mientras viajaban en un micro de una empresa de transporte.

Una investigación desarrollada con participación de efectivos del Escuadrón 64 Mendoza permitió desbaratar una maniobra de narcotráfico bajo la modalidad de "capsuleros", utilizada para transportar droga ingerida. Como resultado del operativo, una pareja de "mulas" de nacionalidad boliviana fue detenida tras evacuar más de dos kilos de cocaína en el Hospital Central de Mendoza.

La pesquisa fue llevada adelante por personal de la Unidad de Inteligencia Criminal San Juan, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 Mendoza, quienes lograron identificar a los sospechosos mientras viajaban en un colectivo de larga distancia.

Fueron interceptados en un transporte El procedimiento se inició el pasado 24 de junio, cuando la investigación permitió establecer que dos pasajeros mayores de edad presuntamente trasladaban estupefacientes ocultos mediante la ingesta de cápsulas. Con esa información, y por orden judicial, los gendarmes interceptaron el transporte e identificaron a ambos involucrados.

La pareja fue interceptada y aprehendida mientras viajaban en un micro. Durante el control, los investigadores detectaron inconsistencias en las explicaciones que brindaron sobre los motivos del viaje. Además, entre sus pertenencias hallaron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos que suelen estar asociados a este tipo de maniobras de tráfico de drogas.

Fueron trasladados al Hospital Central Frente a esos indicios, el magistrado interviniente autorizó el traslado de la pareja al Hospital Central de Mendoza, donde permanecieron internados bajo estricta custodia de Gendarmería mientras se realizaba el monitoreo sanitario correspondiente.