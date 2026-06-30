Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central: le incautaron un arma escondida en un auto
El hijo de 26 años de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, fue detenido con un arma de fuego en Granadero Baigorria, Santa Fe.
Uno de los hijos del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, fue detenido durante la tarde del lunes en la localidad de Granadero Baigorria, Santa Fe, junto a otros tres jóvenes. Se trata de Matías, de 26 años, a quien se le incautó un revólver calibre 22 largo cuando iba a bordo de un Peugeot 208 gris.
Según se conoció, la Policía de Santa Fe acudió a las inmediaciones de Estanislao López y Pancho Ramírez tras el alerta de un vecino por movimientos sospechosos de dos personas que ingresaron a un domicilio. Al llegar, los oficiales avistaron a los sujetos que ingresaron al auto mencionado, donde los esperaban otros dos para dar lugar a una rápida huida.
Los agentes santafesinos lograron frustrar el plan e hicieron bajar a los cuatro ocupantes, realizando luego la requisa del auto. Debajo de uno de los asientos encontraron el arma secuestrada, la cual mandaron a peritar.
La fiscal de Flagrancia que actúa en el caso, Raquel Almada, dispuso la detención de los cuatro y su traslado a la comisaría 24ª de la mencionada localidad, pero podrían ser liberados con formación de causa penal, al tratarse de un arma de uso civil. Igualmente, la funcionaria, solicitó una serie de medidas para avanzar con el caso.
Antecedentes judiciales del hijo del presidente de Rosario Central
Matías Belloso, reciente ex jugador de Almirante Brown, no es la primera vez que protagoniza una crónica policial, ya que en enero de 2021 tuvo que prestar declaración ante la Fiscalía de Mar del Plata por una brutal golpiza a un joven en el boliche Ananá de dicha ciudad, causa en la que quedó en libertad.
En aquel caso fueron detenidos otros dos jóvenes, Gabriel Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, hijo del ex líder de la barra brava de Rosario Central, fallecido en noviembre de 2024 durante un ataque vinculado a la banda de "Los Menores" contra los líderes de "Los Guerreros".
Una carrera futbolística en el ascenso y con participación internacional
En cuanto a su carrera futbolística, Belloso se encuentra sin club luego de ser separado del plantel por Almirante Brown en hace tan solo unas semanas. Previamente había jugado en las inferiores de Lanús, Arsenal de Sarandí, Deportivo Maldonado de Uruguay y Chacarita Juniors. En lo que iba delo año, Matías Belloso solo había jugado cinco partidos de 18 posibles, acumulando un total de 90 minutos jugados.