Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central: le incautaron un arma escondida en un auto

El hijo de 26 años de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, fue detenido con un arma de fuego en Granadero Baigorria, Santa Fe.

Uno de los hijos del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, fue detenido durante la tarde del lunes en la localidad de Granadero Baigorria, Santa Fe, junto a otros tres jóvenes. Se trata de Matías, de 26 años, a quien se le incautó un revólver calibre 22 largo cuando iba a bordo de un Peugeot 208 gris.

Según se conoció, la Policía de Santa Fe acudió a las inmediaciones de Estanislao López y Pancho Ramírez tras el alerta de un vecino por movimientos sospechosos de dos personas que ingresaron a un domicilio. Al llegar, los oficiales avistaron a los sujetos que ingresaron al auto mencionado, donde los esperaban otros dos para dar lugar a una rápida huida.

El revólver calibre 22 incautado a Matías Belloso. X/@HernanFunes Los agentes santafesinos lograron frustrar el plan e hicieron bajar a los cuatro ocupantes, realizando luego la requisa del auto. Debajo de uno de los asientos encontraron el arma secuestrada, la cual mandaron a peritar.

La fiscal de Flagrancia que actúa en el caso, Raquel Almada, dispuso la detención de los cuatro y su traslado a la comisaría 24ª de la mencionada localidad, pero podrían ser liberados con formación de causa penal, al tratarse de un arma de uso civil. Igualmente, la funcionaria, solicitó una serie de medidas para avanzar con el caso.

Antecedentes judiciales del hijo del presidente de Rosario Central Matías Belloso, reciente ex jugador de Almirante Brown, no es la primera vez que protagoniza una crónica policial, ya que en enero de 2021 tuvo que prestar declaración ante la Fiscalía de Mar del Plata por una brutal golpiza a un joven en el boliche Ananá de dicha ciudad, causa en la que quedó en libertad.