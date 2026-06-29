Ángel Di María renovó su vínculo con Rosario Central: hasta cuándo firmó su nuevo contrato

Rosario Central confirmó una de las noticias más esperadas por sus hinchas. Ángel Di María renovó su contrato y seguirá vistiendo la camiseta canalla.

Rosario Central anunció este lunes la renovación del contrato de Ángel Di María hasta el 30 de junio de 2027. A través de sus redes sociales, el club oficializó la continuidad del campeón del mundo.

"¡Hay Ángel para rato! Nuestra historia juntos todavía tiene muchas páginas por escribir", escribió el Canalla en sus redes sociales para anunciar la extensión del vínculo con el campeón del mundo, que firmó por un año más (hasta junio de 2027).

Rosario Central aseguró la continuidad de Ángel Di María Fotobaires La renovación del contrato llega después de un gran primer año en el segundo ciclo del Fideo en Arroyito. Desde su regreso, el equipo conquistó el título de Campeón de Liga 2025, se clasificó a la Copa Libertadores y ya se metió en los octavos de final del certamen continental, donde enfrentará a Corinthians.

El impacto de Di María fue inmediato. Desde su presentación en julio de 2025, se convirtió en el líder futbolístico del equipo y fue determinante en los clásicos ante Newell's, con goles tanto en el Gigante de Arroyito como en el Coloso Marcelo Bielsa. En este 2026 mantuvo un alto nivel y fue una de las figuras del Canalla tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.