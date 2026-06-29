La decisión del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y la postura de Simeone sobre su futuro

El Cholo Simeone le habría comunicado a la dirigencia del Atlético de Madrid que no quiere jugadores que no estén comprometidos con el proyecto.

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina, Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. En España aseguran que el Atlético de Madrid ya empezó a tomar decisiones que reflejan el delicado momento de la relación.

La ausencia del delantero en la presentación de la nueva camiseta del Atlético de Madrid para la temporada 2026-27 no pasó inadvertida. Mientras Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone encabezaron la campaña del club, el delantero argentino no fue incluido en las imágenes oficiales, una decisión que, según informó Mundo Deportivo, fue deliberada para evitar una reacción negativa de parte de los hinchas.

Julián Álvarez no aparece en el anuncio de la nueva camiseta de Atlético de Madrid El conflicto tomó fuerza días atrás, cuando el cordobés, tras el triunfo de la Selección argentina sobre Austria en el Mundial 2026, expresó públicamente su deseo de cambiar de club. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", afirmó. Según la prensa española, esa postura ya había sido comunicada previamente a la dirigencia del Atlético, donde manifestó su intención de jugar en Barcelona.

¿Ruptura con el Cholo Simeone? ESPN La respuesta de Diego Simeone habría sido contundente. De acuerdo con Sport, el entrenador considera que las declaraciones del atacante hicieron público un tema que debía resolverse puertas adentro y no tiene pensado convencerlo de continuar. Incluso, siempre según ese medio, el Cholo ya le habría comunicado a la dirigencia que está de acuerdo con una eventual transferencia si el jugador mantiene su decisión.