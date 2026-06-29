¡Bombazo! Ante las trabas por Villa, Boca preguntó por una de las figuras del Torneo Apertura

Boca inició gestiones por una de las figuras del torneo y aunque no hay una oferta formal ya hubo contactos con el entorno del futbolista y con el club.

Boca continúa moviéndose en el mercado de pases y sumó un nuevo nombre a la lista de posibles refuerzos. En las últimas horas, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se contactó con el entorno de Tiago Palacios y con el propio futbolista para conocer su situación contractual y deportiva, con la intención de evaluar una futura negociación.

Por el momento, el interés no se tradujo en una propuesta formal, aunque desde Estudiantes de La Plata ya fueron notificados del sondeo. En el Pincha tienen una postura clara: solo están dispuestos a desprenderse del mediocampista uruguayo por una cifra cercana a los ocho millones de dólares por la totalidad de su pase.

Boca inició gestiones con Estudiantes por Tiago Palacios Palacios tiene contrato con el conjunto platense hasta diciembre de 2027 y aparece como uno de los principales candidatos a ser transferido durante este mercado. Su buen rendimiento despertó el interés de varios clubes, mientras que Estudiantes también contempla una venta importante para equilibrar sus finanzas.

Boca inició gestiones con Estudiantes por Tiago Palacios. Foto: FotoBaires El nombre del uruguayo surgió como una alternativa para reforzar el frente de ataque que pretende Rodolfo Arruabarrena. Boca todavía no logra destrabar la negociación por Sebastián Villa y, frente a ese escenario, comenzó a analizar otras opciones para incorporar desequilibrio por las bandas. Entre ellas también figura Maher Carrizo, aunque la operación por Palacios tampoco asoma sencilla.