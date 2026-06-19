Boca cerró en US$ 3.500.000 a su primer refuerzo para el nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena

Con la llegada de Arruabarrena ya confirmada, Juan Román Riquelme aceleró por uno de los puestos a reforzar y cerró a la primera incorporación de Boca.

Riquelme cerró el primer refuerzo para el nuevo ciclo de Arruabarrena como DT de Boca.

Boca se movió rápido en el mercado y abrochó a su primera cara nueva. Leandro Lozano será el primer refuerzo del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. La negociación con Argentinos Juniors llegó a buen puerto este jueves y el lateral derecho se incorporará en los próximos días al plantel que ya trabaja en la pretemporada.

La operación se cerró en 3,5 millones de dólares por la totalidad del pase. Además, Argentinos conservará un 10 por ciento de una futura venta. De esta manera, el Xeneize resolvió una de las prioridades que había marcado el nuevo cuerpo técnico para este mercado de pases.

Leandro Lozano refuerza #Boca



US$3.5M netos por la ficha del lateral uruguayo de #AAAJ



por tres años y medio, como adelantamos con @RodriVazquez95 pic.twitter.com/q8fKyLbGZ6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 19, 2026 El futbolista se realizará la revisión médica en las próximas horas y luego firmará un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2029. Una vez completados esos pasos, quedará a disposición de Arruabarrena para comenzar los trabajos junto al resto del plantel.

Un titular consolidado que llega desde Argentinos Juniors Boca ya tiene a su primer refuerzo. El lateral uruguayo Leandro Lozano llega desde Argentinos y se suma al ciclo de Arruabarrena. @Argentinos Lozano arriba a la Ribera después de un muy buen semestre en Argentinos Juniors. Durante la primera parte de 2026 disputó 17 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Repechaje de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, siempre como titular cuando estuvo disponible.

El único contratiempo físico que sufrió fue un desgarro muscular que le impidió disputar cinco encuentros. Más allá de esa ausencia, fue una pieza importante en la campaña del Bicho, que alcanzó las semifinales del Apertura antes de quedar eliminado por Belgrano en una definición por penales.