Boca cerró en US$ 3.500.000 a su primer refuerzo para el nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena
Con la llegada de Arruabarrena ya confirmada, Juan Román Riquelme aceleró por uno de los puestos a reforzar y cerró a la primera incorporación de Boca.
Boca se movió rápido en el mercado y abrochó a su primera cara nueva. Leandro Lozano será el primer refuerzo del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. La negociación con Argentinos Juniors llegó a buen puerto este jueves y el lateral derecho se incorporará en los próximos días al plantel que ya trabaja en la pretemporada.
La operación se cerró en 3,5 millones de dólares por la totalidad del pase. Además, Argentinos conservará un 10 por ciento de una futura venta. De esta manera, el Xeneize resolvió una de las prioridades que había marcado el nuevo cuerpo técnico para este mercado de pases.
El futbolista se realizará la revisión médica en las próximas horas y luego firmará un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2029. Una vez completados esos pasos, quedará a disposición de Arruabarrena para comenzar los trabajos junto al resto del plantel.
Un titular consolidado que llega desde Argentinos Juniors
Lozano arriba a la Ribera después de un muy buen semestre en Argentinos Juniors. Durante la primera parte de 2026 disputó 17 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Repechaje de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, siempre como titular cuando estuvo disponible.
El único contratiempo físico que sufrió fue un desgarro muscular que le impidió disputar cinco encuentros. Más allá de esa ausencia, fue una pieza importante en la campaña del Bicho, que alcanzó las semifinales del Apertura antes de quedar eliminado por Belgrano en una definición por penales.
Con su llegada, Boca suma una alternativa de presente y proyección para un puesto que necesitaba reforzar. Ahora, la dirigencia continuará trabajando para darle más incorporaciones a Arruabarrena de cara a un semestre cargado de objetivos.