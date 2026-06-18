Boca recuperó a Tomás Aranda tras su paso por la Selección: el consejo de Scaloni y su relación con Messi

Después de vivir una experiencia inolvidable en la Selección, Tomás Aranda volvió al país y contó detalles de las semanas que pasó bajo las órdenes de Scaloni.

El sueño del pibe. Tomás Aranda regresó al país tras su paso por la Selección, contó cómo fueron sus días con Messi y qué consejo le dio Scaloni.

Tomás Aranda regresó a la Argentina luego de participar de la preparación de la Selección previa al Mundial 2026 y ya se prepara para reincorporarse a Boca, donde lo espera Rodolfo Arruabarrena para el inicio de la pretemporada. Antes de sumarse al trabajo con el Xeneize, el juvenil habló sobre todo lo que vivió junto al plantel campeón del mundo.

El mediocampista de 19 años tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con la camiseta argentina en el amistoso frente a Honduras y reconoció que fueron semanas que difícilmente olvide. "La experiencia fue única, la disfruté cada momento al ciento por ciento", aseguró apenas arribó a Buenos Aires.

Además, destacó el trato que recibió de los referentes del seleccionado. "Los chicos son excelentes personas, te dejan un gran aprendizaje. Para mí es un orgullo compartirlo con ellos, que son los mejores del mundo", señaló sobre su convivencia con figuras de primer nivel.

El mensaje de Scaloni antes del debut y su experiencia junto a Messi Lionel Scaloni antes de ingresar por primera vez con la camiseta de la Selección. El juvenil reveló cuál fue el consejo que le dio el entrenador campeón del mundo: "Que lo disfrute, que lo aproveche al ciento por ciento y que lo disfrute. La verdad que la Selección está de 10".

El juvenil de Boca atraviesa un gran presente y es una pieza clave en el equipo que piensa armar el Vasco Arruabarrena. Instagram @tomas_aranda7 "LA EXPERIENCIA FUE ÚNICA. UNA LOCURA MUY GRANDE COMPARTIR CON MESSI", Tomás Aranda regresó al país tras ser parte de la convocatoria de la Selección Argentina.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uLB6GxRKYH — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026 Uno de los momentos más especiales para Aranda fue la charla que mantuvo con Lionel Scaloni antes de ingresar por primera vez con la camiseta de la Selección. El juvenil reveló cuál fue el consejo que le dio el entrenador campeón del mundo: "Que lo disfrute, que lo aproveche al ciento por ciento y que lo disfrute. La verdad que la Selección está de 10".