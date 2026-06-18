Boca recuperó a Tomás Aranda tras su paso por la Selección: el consejo de Scaloni y su relación con Messi
Después de vivir una experiencia inolvidable en la Selección, Tomás Aranda volvió al país y contó detalles de las semanas que pasó bajo las órdenes de Scaloni.
Tomás Aranda regresó a la Argentina luego de participar de la preparación de la Selección previa al Mundial 2026 y ya se prepara para reincorporarse a Boca, donde lo espera Rodolfo Arruabarrena para el inicio de la pretemporada. Antes de sumarse al trabajo con el Xeneize, el juvenil habló sobre todo lo que vivió junto al plantel campeón del mundo.
El mediocampista de 19 años tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con la camiseta argentina en el amistoso frente a Honduras y reconoció que fueron semanas que difícilmente olvide. "La experiencia fue única, la disfruté cada momento al ciento por ciento", aseguró apenas arribó a Buenos Aires.
Además, destacó el trato que recibió de los referentes del seleccionado. "Los chicos son excelentes personas, te dejan un gran aprendizaje. Para mí es un orgullo compartirlo con ellos, que son los mejores del mundo", señaló sobre su convivencia con figuras de primer nivel.
El mensaje de Scaloni antes del debut y su experiencia junto a Messi
Lionel Scaloni antes de ingresar por primera vez con la camiseta de la Selección. El juvenil reveló cuál fue el consejo que le dio el entrenador campeón del mundo: "Que lo disfrute, que lo aproveche al ciento por ciento y que lo disfrute. La verdad que la Selección está de 10".
Uno de los momentos más especiales para Aranda fue la charla que mantuvo con Lionel Scaloni antes de ingresar por primera vez con la camiseta de la Selección. El juvenil reveló cuál fue el consejo que le dio el entrenador campeón del mundo: "Que lo disfrute, que lo aproveche al ciento por ciento y que lo disfrute. La verdad que la Selección está de 10".
El futbolista también se refirió a la posibilidad de entrenarse junto a Lionel Messi, una experiencia que definió con pocas palabras pero mucho significado. "Una locura muy grande, siempre aprendiendo de él como con todos los compañeros que estaban", expresó.
Lo que viene para Tomás Aranda en Boca
Ahora, tras su paso por la Albiceleste, Aranda deberá enfocarse nuevamente en Boca. Arruabarrena aguarda por su incorporación a la pretemporada, aunque todavía resta definir si el club le otorgará algunos días de descanso. Desde que finalizó la participación del Xeneize ante Universidad Católica, el juvenil viajó directamente a Estados Unidos para sumarse a la Selección, por lo que aún no tuvo vacaciones.
Con el impulso que le dejó su estreno internacional y el respaldo de Scaloni, Aranda vuelve a Boca con mayor experiencia y la ilusión de empezar a ganarse un lugar cada vez más importante dentro del plantel profesional.