¡Bombazo! En pleno Mundial, Julián Álvarez manifestó que quiere salir de Atlético de Madrid
Pese a la firme postura del Atlético de Madrid de no venderlo, Julián Álvarez dejó en claro que quiere ser transferido a otro club.
Julián Álvarez es en estos momentos el futbolista argentino más valioso en el mercado, con un valor de 100 millones de euros. Y si bien ahora está plenamente enfocado en el Mundial 2026, no es ajeno a todo lo que pasa a su alrededor a nivel clubes y sabe que tarde o temprano deberá tomar una decisión.
Muchos clubes han expresado sus deseos de contratarlo, entre ellos los mismísimos Real Madrid y Barcelona, pero el Atlético de Madrid no quiere dar el brazo a torcer y ha rechazado todas la ofertas que recibió hasta el momento. Sin embrago, el club no parece seguir los deseos de la Bestia de Calchín.
Julián Álvarez confirmó que quiere irse del Atlético de Madrid
Este lunes, después del 2-0 de la Selección Argentina ante Austria, la Araña fue interceptada por la prensa y le consultaron por su futuro. Y si bien no quiso profundizar en el tema, tampoco esquivó la pregunta y dejó en claro sus intenciones de irse del conjunto colchonero.
"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con la que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", aseguró en diálogo con ESPN.
Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid
Desde su llegada en 2024, Julián Álvarez jugó un total de 106 partidos en las dos temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, marcó 49 goles y brindó 17 asistencias. Pese a sus enormes aportes, incluso en instancias decisivas y ante rivales de jerarquía, no pudo levantar ningún título, algo que no le había pasado con ningún otro equipo.
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