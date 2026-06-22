Preocupación por Cuti Romero: sufrió una molestia en la rodilla y Scaloni decidió reemplazarlo

Cristian Romero no pudo completar el partido de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 . El defensor dejó el campo de juego a los 10 minutos del segundo tiempo después de sufrir una molestia física que obligó a Lionel Scaloni a modificar la defensa.

La situación generó inquietud debido a que el inconveniente se produjo en la rodilla derecha, la misma que había sufrido una lesión durante su etapa en Tottenham, poco antes del inicio de la Copa del Mundo.

El episodio ocurrió tras un fuerte cruce con Marcel Sabitzer. Luego del choque, Romero quedó sentido sobre el césped y rápidamente llevó sus manos a la zona afectada, mientras los médicos y el cuerpo técnico seguían de cerca su evolución.

Aunque permaneció algunos minutos dentro del campo, el defensor evidenció molestias para desplazarse con normalidad. Ante esa situación, Nicolás Otamendi comenzó a realizar movimientos precompetitivos por indicación de Scaloni.

Romero intentó transmitir tranquilidad al banco de suplentes. Incluso realizó gestos para indicar que estaba en condiciones de continuar y que no consideraba necesario abandonar el encuentro.

Sin embargo, el entrenador argentino optó por no correr riesgos. Teniendo en cuenta los antecedentes físicos del futbolista y la importancia de los próximos compromisos de la Albiceleste, decidió sustituirlo antes de que la molestia pudiera agravarse.

Preocupación en la Selección Argentina por el cambio anticipado de Cuti Romero contra Austria

De esta manera, Otamendi ingresó en lugar de Romero en el arranque de la segunda mitad. Ahora habrá que esperar la evaluación médica posterior al encuentro para conocer el alcance de la dolencia y determinar si el defensor podrá estar disponible en los próximos partidos de Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni decidió reemplazar a Cristian Romero: Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. Fotobaires

El antecedente que preocupa en la Selección argentina

La molestia de Romero generó preocupación porque apareció en la misma rodilla derecha que lo tuvo alejado de las canchas en la previa del Mundial 2026. En aquel momento, el defensor sufrió un esguince en el ligamento lateral durante un partido de Tottenham por la Premier League.

Por eso, cuando volvió a tomarse la misma zona durante el encuentro ante Austria, la preocupación fue inmediata. Sin embargo, las primeras sensaciones son alentadoras y no indican, en principio, una lesión de gravedad.

A la espera de una evaluación médica más exhaustiva, todo indica que la decisión de reemplazarlo estuvo vinculada principalmente a una medida de precaución adoptada por Lionel Scaloni. De hecho, una vez en el banco de suplentes, Romero fue visto con hielo sobre la rodilla afectada mientras seguía las acciones del partido junto al resto de sus compañeros.

Cuti Romero, con hielo en su rodilla derecha tras ser reemplazado por Otamendi. pic.twitter.com/DYLCeee8Ml — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

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