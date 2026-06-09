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Real Madrid ofertó € 150.000.000 por Julián Álvarez: el Aleti lo rechazó ¡y pidió una astronómica cifra para venderlo!

El Real Madrid comunicó oficialmente que elevó una propuesta formal para comprar a Julián Álvarez, pero recibió una contundente respuesta del Colchonero.

Brian Mestre

Brian Mestre

Florentino cumplió: el Real Madrid ofertó € 150.000.000 por Julián Álvarez.

Florentino cumplió: el Real Madrid ofertó € 150.000.000 por Julián Álvarez.

EFE

Florentino Pérez cumplió con su promesa de campaña. El presidente del Real Madrid avisó que, en caso de ser reelecto, iba a realizar una oferta de € 150.000.000 para fichar a un "jugador galáctico", y el misterio se develó: el elegido es Julián Álvarez.

La promesa de Florentino: Real Madrid ofertó € 150.000.000 por Julián Álvarez

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