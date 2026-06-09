Un periodista de TN denunció que fue expulsado de la conferencia de Scaloni: "Fue anormal e inesperado"

Nicolás Singer, el enviado especial de TN para el Mundial, realizó un fuerte descargo al aire luego de que lo sacaran de la sala de prensa sin motivo alguno.

Lo que debía ser una rutina habitual en la cobertura de la Selección argentina terminó convirtiéndose en una situación tan inesperada como llamativa. En la previa del amistoso de este martes frente a Islandia, TN denunció que uno de sus periodistas acreditados fue retirado de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni en Alabama.

El descargo del periodista de TN tras ser echado de la conferencia de Scaloni El hecho tuvo como protagonista a Nicolás Singer, enviado especial del canal a Estados Unidos. Según relató, el equipo periodístico había cumplido con todos los requisitos para acceder al evento y logró obtener las credenciales luego de varias gestiones. “Por la tarde llegamos a este sector de Ticket Assistance, donde se consigue la acreditación. Luego de mucho tiempo, nos la dan y entramos al estadio donde se había pautado la conferencia de prensa del técnico de la Selección", contó al aire de Telenoche.

Una vez dentro del recinto, el periodista se ubicó junto al resto de los medios que aguardaban la llegada de Scaloni. Sin embargo, minutos antes del inicio de la conferencia, una integrante del personal se acercó para comunicarle que debía abandonar el lugar. “Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acerca personal del lugar y me dice ‘te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”, relató.

El descargo del periodista de TN que fue expulsado de la conferencia de Scaloni. El descargo del periodista de TN que fue expulsado de la conferencia de Scaloni. Video: Telenoche Ante la sorpresiva decisión, Singer intentó averiguar quién había dado la orden, pero no obtuvo explicaciones oficiales. “Estaba bastante incómoda y se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome con la mano que me vaya y me tuve que ir”, agregó, resignado por el episodio.