Todo cambia con Arruabarrena: un jugador que iba a irse de Boca ahora podría quedarse por ser del gusto del DT

Con la llegada del Vasco Arruabarrena, un futbolista que en principio se iba a ir del Xeneize ahora podría quedarse en el club por decisión del DT.

Tras la llegada del Vasco Arruabarrena, Boca comenzó a moverse en el mercado de pases por decisión del nuevo DT. De cara a lo que será el segundo semestre del 2026, el cuadro de la Ribera sabe que tiene la obligación de consagrarse campeón de todos los torneos que dispute tras una primera parte del año para el olvido y que quedó manchada por la temprana eliminación en la Copa Libertadores.

Ante ello, el Vasco comenzó a diagramar el plantel y sabe que algunos futbolistas no los tendrá en cuenta, pero hay uno que parecía tener todo listo para irse del club y que con la llegada del entrenador, que se consagró campeón del torneo local 2015, su futuro en el club podría dar un giro de 360°.

El Changuito Zeballos podría quedarse en Boca tras la llegada del Vasco Arruabarrena Exequiel Changuito Zeballos El Changuito Zeballos podría quedarse en Boca tras la llegada del Vasco Arruabarrena. @BocaJrsOficial

Se trata de Exequiel Zeballos. El extremo de 24 años es seguido de cerca por el Napoli de Italia y otros clubes del Viejo Continente, y además su contrato con el Xeneize vence a fin de año por lo que al no renovarlo tenía todo preparado para irse libre en cuanto llegara la oferta del club napolitano. No obstante, el Chango es del gusto del DT y ahora podría quedarse un tiempo más en el club, según informó Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports.

“A Boca, aún no llegó la oferta por el Chango Zeballos. En el club esperan que respondan a la oferta que le hicieron hace 2 meses por una mejora del vínculo en la renovación (hace unos años tuvo una mejora importante de su salario). Saben que el libro de pases, en Europa, cierra el 31 de agosto. Al margen de esto, la idea de la dirigencia es llegar a un acuerdo por la continuidad del futbolista y, desde ambas partes, no quieren que se vaya libre el 31/12. Al Vasco Arruabarrena le gustan mucho esa clase de delanteros”, mencionó el periodista en sus redes sociales.