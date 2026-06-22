La inesperada confesión de Messi tras el triunfo y la clasificación: "Estaba con bronca"

El encuentro, disputado en el AT&T Stadium de Dallas, tuvo otra actuación determinante del rosarino. Messi marcó un gol en cada tiempo, lideró al equipo en los momentos más exigentes del partido y dejó atrás la marca histórica que hasta ahora pertenecía al alemán Miroslav Klose.

Incluso pudo ampliar aún más su registro personal, aunque malogró un penal cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles. Sin embargo, una vez finalizado el partido, el capitán dejó en claro cuál era su principal satisfacción.

"Muy feliz por el triunfo sobre todo. Se trabajó, se luchó y esto nos da tranquilidad para lo que viene. Pero es un Mundial, todos los partidos son intensos. Estamos felices por la clasificación", declaró Messi tras el triunfo.

El capitán también destacó la importancia de haber conseguido los seis puntos en las dos primeras presentaciones y remarcó que el equipo cumplió uno de los objetivos que se había planteado para el inicio del torneo.

"Son partidos muy igualados, nadie regala nada. Nos costó tener posesiones largas pero tampoco ellos nos hicieron daño. Fue trabado por momentos y había que jugar rápido. Lo importante era la clasificación, estaba en los planes comenzar de esta manera pero somos conscientes que estas cosas se demuestran en la cancha y lo estamos haciendo", analizó.

La autocrítica de Messi y el mensaje para los hinchas

Más allá de la victoria y del récord histórico, Messi también se refirió al penal que no pudo convertir en el primer tiempo. Lejos de esquivar el tema, reconoció su frustración por la ejecución.

"La verdad que es espectacular cómo se está dando todo. También tuve el penal que fue una lástima, estaba con bronca porque le pegué muy mal. Pero acá lo importante es el resultado y lo que está trabajando el equipo. Vamos a tener una semana tranquila, tenemos seis puntos", afirmó.

La confesión de Messi tras el triunfo de Argentina

Por último, el rosarino habló del presente que atraviesa el plantel argentino y de la manera en que está viviendo una nueva Copa del Mundo, en una etapa muy especial de su carrera. "Todo este grupo vive la etapa de una manera distinta. En lo personal trato de disfrutar, de pasarla bien dentro del campo. Cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de entrenar, del día a día y poder ver a la gente así, con este tipo de alegrías. Vamos a seguir de esta manera, ilusionados como la gente; pero hay que ir paso a paso porque es largo y difícil".

Con la clasificación asegurada, un nuevo récord mundialista y un nivel que vuelve a marcar diferencias, Messi continúa siendo el gran referente de una Selección argentina que sueña con llegar nuevamente hasta las instancias decisivas del torneo.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!