El récord negativo de Messi en la historia de los Mundiales tras fallar el penal ante Austria

Si bien se cansó de romper marcas históricas, Messi no pudo escapar a imprimir su nombre también en un registro adverso. Por suerte, tuvo revancha.

Lionel Messi no se cansa de romper récords. Tras su hat-trick en el debut del Mundial 2026, se convirtió en el máximo goleador de las historia del torneo con 16 goles, igual que Miroslav Klose. Y como este tiene otros incontable marcas positivas que lo elevan como el mejor jugador de todos los tiempos.

Sin embrago, no puede escaparse a alcanzar también marcas negativas, y este lunes frente a Austria por la fecha 2 imprimió su nombre en una. Es que con el penal que erró a los 8 minutos, se convirtió en el futbolista con más penas máximas erradas en Copas del Mundo con un total de tres.

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más penales errados en Mundiales El penal errado por Messi ante Austria Telefe Leo quiso evitar una atajada de Alexander Schlager, pero el disparo se le fue muy desviado a la derecha y ni siquiera puedo acertarle al arco. Este se suma a los penales malogrados frente a Islandia en la fecha 1 de Rusia 2018 y ante Polonia en la fecha 3 de Qatar 2022. En eses dos casos, a diferencia de este último, los remates fueron atajados por los arqueros.

De este modo, superó la marca que compartía con el ghanés Asamoah Gyan, que registraba dos yerros desde los doce pasos: contra República Checa por la fecha 2 de Alemania 2006, y el inolvidable errado frente a Uruguay en el último minuto del tiempo extra en los cuartos de final de Sudáfrica 2010.

Como sea, pese a esta pequeña "mancha" en sus registros, Messi no deja de ser un auténtico fuera de serie, y unos minutos después de esta pifia tuvo su más que merecida revancha. Es que a los 38' terminó marcado el gol del 1-0 de la Selección argentina en Dallas y se convirtió así en el máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad con un total de 17 tantos.