El récord que Lamine Yamal le arrebató a Messi tras marcar su primer gol en el Mundial ante Arabia Saudita

Yamal, la joya de España, abrió el camino en la goleada sobre Arabia Saudita y se metió en una selecta lista histórica de goleadores precoces en los Mundiales.

Lamine Yamal sigue acumulando hitos a una velocidad asombrosa. Este domingo marcó su primer gol en una Copa del Mundo y fue una de las figuras de la goleada 4-0 de España sobre Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El joven delantero abrió el marcador a los 10 minutos tras conectar un centro rasante de Mikel Oyarzábal. Apareció por el segundo palo y empujó la pelota a la red para encaminar una victoria clave para el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente.

La marca histórica que Yamal le quitó a Messi Lamine Yamal puso el 1-0 de España ante Arabia Saudita Con 18 años y 343 días, Yamal se convirtió en el octavo futbolista más joven en convertir un gol en la historia de los Mundiales. Ese registro le permitió superar a Lionel Messi, quien había anotado su primer tanto mundialista con 18 años y 357 días durante Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro.

De esta manera, el español quedó por delante del capitán argentino en la tabla de goleadores más jóvenes de la Copa del Mundo. Sin embargo, todavía aparece lejos del récord absoluto que sigue perteneciendo a Pelé, quien marcó con apenas 17 años y 239 días en Suecia 1958.