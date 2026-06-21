¡Ahora sí! España sacó chapa y aplastó a Arabia Saudita por 4 a 0

España reaccionó este domingo con una goleada incontestable contra Arabia Saudita para sumar su primera victoria en el Mundial 2026, con dos goles de Mikel Oyarzabal, uno de Lamine Yamal y otro en propia puerta de Hassan Al Tambakti, tres de ellos en los primeros 24 minutos del duelo en Atlanta (4-0).

Después de la derrota en el debut, la selección respondió con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita, recuperó confianza y dejó encaminada su clasificación a los dieciseisavos de final.

En la previa, el entrenador saudí Georgios Donis había asegurado que España perdía identidad sin Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. El desarrollo del encuentro terminó dándole la razón. Aunque solo uno de ellos estuvo desde el inicio, bastó para transformar el rendimiento del equipo.

Lamine Yamal puso el 1-0 para España Lamine Yamal puso el 1-0 de España ante Arabia Saudita También tuvo una noche de reivindicación Mikel Oyarzabal. El delantero pasó de protagonizar una estadística poco deseada frente a Cabo Verde —cuando se convirtió en el primer futbolista registrado desde 1966 en disputar los primeros 30 minutos de un partido mundialista sin tocar el balón— a firmar un doblete decisivo.

Oyarzabal marcó en los minutos 21 y 24, en sus dos primeros remates al arco, y alcanzó los 27 goles con la selección española, igualando a Fernando Morientes como el séptimo máximo goleador de la historia del combinado nacional. Además, participó en la jugada del primer tanto al asistir a Lamine Yamal a los 10 minutos.