¡Ahora sí! España sacó chapa y aplastó a Arabia Saudita por 4 a 0
Lamine Yamal, Oyarzabal por dos y Al Tambakti en contra aportaron en la contundente goleada de España por la segunda fecha del Grupo H.
Lamine Yamal, Oyarzabal por dos y Al Tambakti en contra aportaron en la contundente goleada de España por la segunda fecha del Grupo H.
España reaccionó este domingo con una goleada incontestable contra Arabia Saudita para sumar su primera victoria en el Mundial 2026, con dos goles de Mikel Oyarzabal, uno de Lamine Yamal y otro en propia puerta de Hassan Al Tambakti, tres de ellos en los primeros 24 minutos del duelo en Atlanta (4-0).
Después de la derrota en el debut, la selección respondió con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita, recuperó confianza y dejó encaminada su clasificación a los dieciseisavos de final.
En la previa, el entrenador saudí Georgios Donis había asegurado que España perdía identidad sin Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. El desarrollo del encuentro terminó dándole la razón. Aunque solo uno de ellos estuvo desde el inicio, bastó para transformar el rendimiento del equipo.
También tuvo una noche de reivindicación Mikel Oyarzabal. El delantero pasó de protagonizar una estadística poco deseada frente a Cabo Verde —cuando se convirtió en el primer futbolista registrado desde 1966 en disputar los primeros 30 minutos de un partido mundialista sin tocar el balón— a firmar un doblete decisivo.
Oyarzabal marcó en los minutos 21 y 24, en sus dos primeros remates al arco, y alcanzó los 27 goles con la selección española, igualando a Fernando Morientes como el séptimo máximo goleador de la historia del combinado nacional. Además, participó en la jugada del primer tanto al asistir a Lamine Yamal a los 10 minutos.
Antes del descanso llegó el cuarto gol español. Un remate de Marc Cucurella terminó desviándose en Hassan Al Altambakti, quien envió la pelota a su propia portería.
Con la amplia diferencia en el marcador, España administró esfuerzos durante la segunda mitad. Luis de la Fuente realizó varias modificaciones y dio minutos a futbolistas como Yeremy Pino, Nico Williams y Mikel Merino.
Arabia Saudita intentó descontar, pero nunca logró comprometer el resultado. Del otro lado, Ferran Torres llegó a convertir en tiempo de descuento, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.
Con este triunfo, España dejó atrás el traspié del estreno y llegará con mejores sensaciones a su último compromiso de la fase de grupos frente a Uruguay.